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強生怒辭國會議員 不滿派對門報告稱遭「獵巫」

編譯田思怡、高詣軒／綜合10日電
英國前首相強生9日宣布辭去下議院議員。（路透）
英國前首相強生9日宣布辭去下議院議員。（路透）

英國前首相強生8日接獲下議院特權委員會的「派對門」調查報告後，9日辭去下議院議員職務。強生發表千字辭職聲明，痛批下議院意圖把他趕出去。英國國會大選預定明年登場，強生與首相蘇納克的新仇舊恨，使執政的保守黨內再陷嚴重分歧。

特權委員會正調查強生是否就首相府在新冠防疫期間開派對，對國會說謊，這份調查結果報告尚未公開，強生預先取得。報告建議以長期停權懲戒強生，可能迫使他在倫敦郊區的選區重選，而強生很可能在重選時落敗。停權若超過10天，選民可要求重選。

強生辭職後，該選區將舉行補選，強生表示他不會參選。但58歲的強生暗示未來也許東山再起。

強生宣稱遭到「政治迫害」，「這是獵巫行動，是在報復英國脫歐，最終將推翻2016年的公投結果」，「我對於自己竟被由工黨國會議員哈曼擔任主席的委員會趕走，感到困惑與震驚，委員會有極嚴重的偏見」。

除了強生，9日起至少已有2名保守黨議員也宣布辭意。而在野黨工黨則嗅到機會，盼能藉機擴張國會席次。

路透報導，強生的盟友、下議員杜里絲（Nadine Dorries）在9日即宣布請辭，另一名同黨議員亞當斯（Nigel Adams）則在10日於推特宣布辭意，使得須補選的下議員席次達到3席。

亞當斯宣布辭職前，支持強生的下議員詹金斯（Andrea Jenkyns）據傳曾在黨內WhatsApp群組中，批評蘇納克「開啟」這場事端。

首相辭務。

英國首相強生在8日接獲下議院「派對門」調查報告後，9日辭去下議院議員職務。強生發...
英國首相強生在8日接獲下議院「派對門」調查報告後，9日辭去下議院議員職務。強生發表千字辭職聲明，痛批下議院意圖把他趕出去。（Getty Images）

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