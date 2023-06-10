蘇聯解體後首次境外部署 普亭：7月在白俄安排戰術核武

俄羅斯總統普亭（右）與白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（美聯社）

路透報導，俄羅斯總統普亭 9日宣布，俄國 將在7月7日至8日準備好特殊儲存設施後，開始於白俄羅斯部署戰術核武。這是俄方自蘇聯解體後首次將核武部署在俄國境外。

普亭3月宣布，他同意在白俄部署核武，並指出美國數十年來在許多歐洲國家都有部署戰術核武。他在俄國領導人位於黑海的度假勝地索契與白俄總統盧卡申科討論核武部署，並對盧卡申科說：「一切都按計畫進行。」

克里姆林宮的演講稿指出，普亭說：「相關設施準備工作將在7月7日至8日結束，我們將立刻開始在貴國領土部署合適的武器。」

盧卡申科表示：「謝謝你，普亭。」

路透指出，普亭是俄國任何核武發射行動的最終決策者，曾說能搭載核彈 頭的伊斯坎德爾（Iskander）的短程彈道飛彈已交付給白俄。 消息人士表示，伊斯坎德爾射程達500公里。白俄表示，蘇愷-25（Su-25）戰機已被改裝為可搭載核彈頭。俄國消息人士稱蘇愷-25戰機航程可達1000公里

目前尚不清楚俄國會將核彈頭部署在白俄境內的哪些地點，但這些武器仍由俄方控制。

若這些武器是從白俄首都明斯克郊區主要空軍基地發射這類武器，射程範圍可能涵蓋整個東歐，包括許多北約（NATO）成員國，及德國首都柏林和瑞典首都斯德哥爾摩等城市。