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童貝里高中畢業 最後一次為氣候變遷罷課 「戰鬥才剛開始」

編譯周辰陽／綜合報導
瑞典「環保少女」童貝里9日自高中畢業，代表她將無法再用罷課作為引起人們注意氣候變遷的方式。（路透）
瑞典「環保少女」童貝里9日自高中畢業，代表她將無法再用罷課作為引起人們注意氣候變遷的方式。（路透）

瑞典環保活動家、「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）9日表示，因為她這一天從高中畢業，將無法再以罷課作為引起人們注意氣候變遷的方式。但她也表示，不會缺席往後每周的氣候抗議活動。

美聯社、每日郵報報導，今年20歲的童貝里於2018年開始在上課時間到瑞典議會大廈外進行周五抗議活動，來自全世界的青少年追隨了她的榜樣，促成名為「周五護未來」（Fridays For Future）的國際學生運動。

童貝里在20歲畢業時進行自己第251周、也是最後一次的學校氣候罷課。她指出，因為自己不再是學生了，未來的周五活動「技術上」不會是罷課，但也在推文發誓繼續抗議，稱「戰鬥才剛剛開始」。

她在推特上表示，「我們仍往錯誤的方向移動，允許當權者做出犧牲。我們正迅速逼近生態和氣候潛在的非線性臨界點，超出我們的控制」。

據報導，她9日在瑞典國會外進行最後一場週五罷課活動時，戴著瑞典高中生常戴的棒球帽。美國國家書卷獎得主、龐克教母佩蒂史密斯（Patti Smith）也到場參加，與童貝里會面時熱淚盈眶，之後在Instagram寫道：「這就是童貝里，每個禮拜五忠實地為氣候行動罷課，我們在此表達感謝和祝賀」。

童貝里還是青少年時，就受邀至聯合國大會和世界經濟論壇對政治和商業領袖演講。她在2019年也被「時代」選為史上最年輕的風雲人物，並數度被提名諾貝爾和平獎。

罷課 瑞典 諾貝爾

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