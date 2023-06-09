中國打壓台灣參與國際 里昂旗幟節遊行申請被拒

中共打壓台灣參與國際活動又一樁。第18屆里昂國際旗幟節9月即將登場，「里昂臺客文化協會」申請參與遊行 被拒，成員被告知「中國人說不希望台灣人參加」。協會現正努力向外發聲爭取。

國際旗幟節（Fête des bannières du monde）由里昂市節慶委員會舉辦，旨在慶祝各國、各地區的不同文化特色，活動包括盛裝遊行、舞蹈與演唱。10多國的參與者身穿傳統服飾，揮舞代表自身的旗幟，增進文化交流與認識。

黃先生向中央社表示，他去年10年寫信詢問申請流程，並以「里昂臺客文化協會」名義遞交申請。主辦方回覆委員會須先和上屆與會者開檢討會，才能開放申請，請他之後再聯繫。黃先生今年1月開始再度多次聯繫，對方卻一直沒給確切答覆。

直到5月底，承辦人才在電話中告知已經開會，但因中國施壓申請被駁回，對方表示，「有中國人和我們聯繫，表示不希望你們參加節慶」。

協會法籍成員班傑明（Benjamin K.）告訴中央社，承辦人表示「自己也很困擾，並嘗試幫台灣人說話。中國人說若台灣人參加，他們就不會加入」。

班傑明說：「台灣社群 有權利和其他社群一起參與。台灣是主權國家，亞洲第一民主政體。這活動原本和政治無關，但現在卻被政治化了。台灣人參加這個遊行不是為了政治目的，只是想和其他社群一樣參與其中。」

班傑明告訴記者，已於上週致電、致函給旗幟節委員會主席，禮貌地重申參與遊行不帶政治訴求，但至今仍未有回覆。

不願再空等，協會決定開始向外發聲，試圖聯繫法國媒體，靠自己爭取。班傑明說：「我們想知道輿論對於中國專制政權在2023年還能做出這樣的事有什麼想法。我們想要提出質疑，想知道法國民眾和里昂市政府對這件事怎麼看」。

「里昂臺客文化協會」努力推動台灣能見度，今年也赴日內瓦世界衛生大會聲援台灣。會長楊佩瑜告訴記者，得知申請被拒時非常驚訝，「因為只是單純文化活動，不理解為何拒絕台灣。所以我們想嘗試訴諸輿論力量，嘗試以軟性方式向外發聲」。

黃先生表示，他們去年來不及報名，幾個人帶著國旗走在遊行隊伍旁，卻被中國人阻止。中方要求主辦單位叫警察 。工作人員請他們先把旗幟收起來，並表示歡迎報名參加明年的遊行。

班傑明苦笑補充，「歡迎我們報名的人最後卻因為中國施壓拒絕我們」。

根據中國駐里昂總理事館去年推特發文，中國遊行隊伍聲勢頗大，且應為官方領隊、動員。

楊佩瑜遺憾表示，已特別為活動製作旗幟，許多台灣人都期待參加，如今可能用不上了。「即使不參加遊行，只要求主辦單位准許擺攤介紹台灣文化、美食，但也石沉大海」。

黃先生說道，台灣人一向「乖巧」，遇事默默吞下，「這次想讓他們知道台灣人不會被噤聲，我們也有權利，也有想說的事情。台灣能見度近年大增，這是很重要的時刻，要讓更多人認識我們」。