日本修正入管法 申請難民3次失敗可驅逐出境

在東京國會大廈舉行的參議院全體會議上，參議院議員投票通過了修訂後的「出入國管理及難民認定法」，該法審查了外國人的拘留和驅逐規則。（Getty Images）

儘管受到在野黨與人權團體的反對，日本 政府修正「出入國管理及難民認定法」今天通過生效，未來將允許政府將申請難民身分多次失敗者驅逐出境。

法新社與富士電視台新聞網（FNN）報導，在這項修正案通過前，不論申請難民身分的人是第幾次申請庇護 ，都可以在結果出爐前留在日本境內，因此有人一再重複申請，以避免被驅逐出境。

但現在只要申請庇護遭拒3次，「除非有合理的理由」，否則日本政府就能將他們驅逐出境。

日本法務大臣齋藤健表示，修正後的法律將「保護需要被保護的人，同時嚴格處置違反規定的人。」

齋藤健提到，「有很多人濫用申請庇護的體系來避免被驅逐出境」，並不是真的要逃離危險和迫害。

去年有約1萬2500人在日本申請庇護，但日本僅通過202人的申請，不過基於人道主義的考量，另允許1760人留在日本。日本還以不同的援助架構，接受超過2400名逃離烏克蘭的難民。

東京律師協會（Tokyo Bar Association）本週表示：「即使這些人有犯罪紀錄，但將他們驅逐到可能會侵犯人權，以及讓他們的生命、自由處於危險的國家，依舊讓人無法接受。」

自從2021年，時年33歲的斯里蘭卡女性桑達馬利（Wishma Sandamali）在名古屋的拘留所 過世以來，日本的移民拘留條件就不斷受到檢視。

桑達馬利並非申請庇護的難民，據報她因遭到家暴而尋求警方保護，但之後因為簽證過期而被拘留，在拘留所中過世。她的家人隨後向日本政府索賠超過100萬美元。

根據報導，桑達馬利不斷抱怨有胃痛和其他症狀，活動人士稱她沒有獲得足夠的醫療照護。

桑達馬利家人的律師昨天告訴法新社，修正後的法律「相當於（讓日本政府）有一個開關，可以藉由驅逐那些尋求庇護的人，來將他們處決。」

他說：「日本的難民審查系統發揮不了作用」，官員會很快拒絕申請，有時候連面試的機會都沒有。

國際特赦組織（Amnesty International）3月也表示，日本應該取消當時還在研議中的修法，並稱日本的拘留政策過於「嚴厲」和「壓迫」。