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厄多安任命土耳其央行首位女總裁 出身美金融圈

中央社／伊斯坦堡9日綜合外電報導
土耳其總統厄多安9日任命前美國金融圈高層艾爾康出任中央銀行總裁。（Getty Images）
土耳其總統厄多安9日任命前美國金融圈高層艾爾康出任中央銀行總裁。（Getty Images）

土耳其總統厄多安今天任命前美國金融圈高層艾爾康（Hafize Gaye Erkan）出任中央銀行總裁。她將要對付土耳其居世界高位的通膨率，並且是土國首位女性央行總裁。

法新社報導，艾爾康曾任美國加州地方銀行第一共和銀行（First Republic Bank）的共同執行長，以及美國高盛集團（Goldman Sachs）的董事總經理。

已展開第3屆總統任期的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）3日公布新內閣名單，其中任命前華爾街主要券商美林公司（Merrill Lynch）的經濟學家希姆謝克（Mehmet Simsek）出任新一任財政部長。

希姆謝克在正義發展黨（AKP）過去執政期間曾任財政部長及副總理。他反對厄多安透過降息來力抗通膨的非常規政策，並以此聞名。

土耳其官方公報今天公布人事令後，艾爾康正式接棒前任央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）的職位。

土耳其央行在考哲歐魯的領導下，將政策利率從2021年的19%降至目前的8.5%。

土耳其今年5月的通膨率也是16個月來首次降至40%以下。

土耳其 央行 厄多安

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