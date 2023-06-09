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瑞典「環保少女」童貝里最後一次為氣遷罷課 原因是這個

編譯周辰陽／即時報導
瑞典「環保少女」童貝里9日自高中畢業，代表她將無法再用罷課作為引起人們注意氣候變遷的方式。（路透）
瑞典「環保少女」童貝里9日自高中畢業，代表她將無法再用罷課作為引起人們注意氣候變遷的方式。（路透）

瑞典環保活動家、「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）9日表示，因為她這一天從高中畢業，將無法再以罷課作為引起人們注意氣候變遷的方式。

美聯社與每日郵報報導，今年20歲的童貝里於2018年開始在上課時間到瑞典議會大廈外進行周五抗議活動，來自全世界的青少年追隨了她的榜樣，促成名為「周五護未來」（Fridays For Future）的國際學生運動。

童貝里在20歲畢業時進行了自己第251周、也是最後一次的學校氣候罷課。她指出，因為自己不再是學生了，未來的周五活動「技術上」不會是罷課，但也在推文發誓繼續抗議，稱「戰鬥才剛剛開始」。

童貝里寫道，「我們仍在朝著錯誤方向前進，正在快速接近我們無法掌控的潛在非線性生態與氣候臨界點」。

罷課 瑞典 氣候變遷

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