瑞典「環保少女」童貝里最後一次為氣遷罷課 原因是這個

瑞典 環保活動家、「環保少女」童貝里(Greta Thunberg)9日表示,因為她這一天從高中畢業,將無法再以罷課 作為引起人們注意氣候變遷 的方式。

美聯社與每日郵報報導,今年20歲的童貝里於2018年開始在上課時間到瑞典議會大廈外進行周五抗議活動,來自全世界的青少年追隨了她的榜樣,促成名為「周五護未來」(Fridays For Future)的國際學生運動。

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

