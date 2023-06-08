北極急速暖化 加拿大野火燒不盡 等於燒掉2倍大的台灣

加國自然資源部的報告中顯示，截至6月初，已經有近1000萬英畝的土地被燒毀，近兩倍於整個台灣的面積。（美聯社）

由於全球森林在氣候暖化 下日益乾燥，目前席捲加拿大 的野火，已燒掉兩個台灣面積的森林，顯有變大且更頻繁之勢。

幾處較大的火災發生在北半球的北方針葉林區，加拿大大部分地區的災情即是如此。憂思科學家聯盟 (Union of Concerned Scientists）科學家菲利普斯（Carly Phillips）指出，這是因為北極地區暖化太快，氣溫升幅幾乎是全球其他地區的四倍。

菲利普斯表示，通常冬長夏短的加拿大和阿拉斯加的針葉林區，近60年來年燃燒面積已近翻倍，大火頻率也增加。俄羅斯廣闊的西伯利亞森林也飽受大火摧殘。菲利普斯說，今年大火爆發的規模空前，其實也只是趨勢使然。

菲利普斯告訴華爾街日報：「我不知道這是否是一個臨界點，但充分展現氣候危機是正在發生的問題。」

野火也在全球其他地區蔓延。2020年，澳洲曾遭受火災蹂躪；希臘和葡萄牙也分別在2021年和2022年受到大範圍的火災肆虐。由於連年的乾旱，加州 變得非常乾燥，甚至一些被認為能耐得千年火災的大紅杉去年也被大火吞噬。美西今年由於冬季異常濕潤、春季也涼爽，野火季節遲未開始。

加拿大野火季今年以驚人之速展開，加國自然資源部的報告中顯示，截至6月初，已經有近1,000萬英畝的土地被燒毀，近兩倍於整個台灣的面積。往年到這個時候只會燒掉60萬英畝的土地。

加拿大森林局科學家Piyush Jain指出，有一半的森林火災是由人為的，大多數是營火造成的意外，而另一半則是由閃電引起的。他說：「背後最根本的因素，都是氣候。」