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北韓人遺書「後悔生在這國家」 傳金正恩密令防自殺

編譯中心／綜合7日電
北韓「朝鮮少年團」6日向軍方捐贈火箭發射器，圖為今年1月金正恩接見「朝鮮少年團」。（路透）
北韓「朝鮮少年團」6日向軍方捐贈火箭發射器，圖為今年1月金正恩接見「朝鮮少年團」。（路透）

北韓境內最近爆發多起「家庭結伴自殺」，甚至遺體旁的遺書還寫道「我後悔出生在這個國家」，為此最高領導人金正恩首度緊急向地方黨部下達指令，禁止民眾以極端方式結束生命。

據自由亞洲電台報導，咸鏡北道一名黨幹部消息人士透露，金正恩今年5月向各道、市、郡級黨內責任幹部下達非對外公開的批准指示，要求各地方黨部制訂「防止自殺」的對策，道黨委員會更召集地方黨務責任幹部召開緊急會議，傳達金正恩所下達的祕密指令，是金正恩首次針對國內輕生頻傳事態下達相關指示。

消息人士指出，在這場非對外公開的黨務會議中，高度討論自殺事件頻傳的咸鏡北道清津市、鏡城郡，其中光是今年鏡城郡仲坪里就有14起輕生案件、鏡城郡朴忠里（朴忠勞動者區）則有11起，而清津市富寧地區則有10起，而這些輕生案件大多為家庭結伴自殺。

消息人士透露，兩江道惠山市發生的一起自殺案件中，遺體旁被發現的遺書甚至寫道，「我後悔出生在這個國家」，令知情民眾陷入悲痛情緒，還有一名10歲男孩在父母餓死後跟祖母生活，但兩人最後服下老鼠藥輕生；兩江道白岩郡也有一對60多歲的夫婦在今年5月結伴輕生。

根據韓聯社報導，南韓國家情報院5月31日接受國會質詢時，曾經表示最近一年北韓的自殺率比起去年高出40%，且餓死民眾比往年激增3倍。

不過，成立於1946年6月6日的「朝鮮少年團」（Korean Children's Union，KCU）昨天迎來77周年，在周年典禮上，「朝鮮少年團」向北韓軍方捐贈火箭發射器，展示出「狂熱的愛國主義」。

另外，南韓時隔11年當選聯合國安理會非常任理事國，多數專家看好南韓在國際影響力提升，2024年上任後預期將與美國、日本等國合作積極應對北韓核問題。

新獲選從2024年起擔任兩年非常任理事國是阿爾及利亞、蓋亞那、獅子山共和國、斯洛維尼亞及南韓，其中南韓為第三次當選，預期將與任期至2024年底的日本及常任理事國美國，在明年一年內密切配合應對北韓核問題。

韓聯社報導指出，南韓先前因非理事國，安理會召開北韓武力挑釁等相關會議時，只能以利害當事國身分參與討論環節及部分公開會議，對最終決議影響有限。而在擁有否決權的常任理事國中國、俄羅斯偏袒下，近年安理會針對北韓的進一步制裁提案都未能通過。

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