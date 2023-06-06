14個月坍2次 印恆河大橋「像奶粉溶在水裡」

印度東北部比哈省一座橫跨恆河、興建中的大橋4日突然崩塌，當局坦言設計有問題，下令調查。（取材自推特）

印度 才剛發生火車相撞慘案，又出現橋梁倒塌事故。東北部比哈省（Bihar）一座橫跨恆河、興建中的大橋4日突然崩塌，流傳的影片顯示，大橋先是斷裂，然後整段墜河，橋面像奶粉一樣「溶解」消失在水中。這已是這座橋14個月以來的第二次發生崩塌，據了解，這座大橋是當地政府的旗艦工程之一，耗資171億盧比（約2.07億美元）。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這座橋梁崩塌次日，比哈省首席部長庫瑪（Nitish Kumar）坦言其設計存在缺陷，並說同一座橋2022年也曾發生崩塌，「橋梁並未依正確的方式建造，這就是一再崩塌的原因」，相關部門將對此展開調查。

印度新聞信託社（PTI）報導，副首席部長雅達夫（Tejashwi Yadav）稍早則說，由於專家發現橋梁設計存在「嚴重缺陷」，因此這是計畫中的拆除作業。

連接阿古加尼加特（Aguvanighat）和蘇丹甘吉（Sultanganj）的巴加舖橋（Bhagalpur bridge）4日崩塌後，現場畫面立即在社群媒體 上瘋傳。據大公報報導，現場視頻顯示，這座興建中的大橋先斷裂，一小段墜入水中，然後另一邊較長的橋身很快也支撐不住，整段沉入水中，不到10秒鐘，橋面像奶粉一樣「溶解」消失在河面上。所幸並未傳出人員傷亡。

報導指出，該座大橋施工規畫費用達171億盧比（約2.07億美元），2014年2月開始動工，原定要在2020年3月完工，但已拖延三年之久。

巴加舖橋2022年4月曾發生過一次坍塌，雖然事後官方表示是電纜架鬆動導致坍塌，但當時有不少人質疑真實的事故原因是使用了劣質的建築材料；印度執政人民黨（BJP）全國發言人普納瓦拉（Shehzad Poonwalla）痛批，這根本是一座「貪腐之橋」。

此次大橋再次坍塌事件引發了印度社會的強烈反響，許多民眾在網路上表示憤怒和不滿，質疑印度政府和承建方的能力和責任，更有網友說「這是印度基建的真實寫照。」

印度總理莫迪2014年上台以來一直標榜要加強基礎設施建設，但印度的基建水平和質量卻一直飽受詬病，不僅經常出現工期延誤、預算 超支、設計缺陷等問題，還時常發生橋梁、道路、建築等坍塌事故。數據顯示，僅在2021年一年，印度有1萬6431人死於鐵路事故；在截至2019年的近15年內，印度有1217人死於橋梁坍塌。