被控殺4子冤獄20年 澳洲最冷血女殺手如何還清白？
澳洲一名被指控對自己親生四名小孩犯下謀殺的女子過去曾被視為該國「最冷血連環女殺手」，她在獄中服刑20年後於近期獲得赦免，也成為澳洲史上最嚴重的誤判之一。
CNN報導，福爾比格（Kathleen Folbigg）於2003年因三項謀殺罪和一項過失殺人罪入獄，自1989年以來她產下的四名嬰兒在10年間接連死亡，其中沒有一人活過2歲，而每起案件都是由福爾比格「發現」孩子死亡。
儘管沒有物證表明是福爾比格造成孩子死亡，但控方提出「一個家庭的四名孩童皆在兩歲前死於自然原因的可能性微乎其微」，同時福爾比格的日記也有能被解釋為犯罪行為的段落，雖然辯方以「嬰兒猝死症」做出解釋，最終福爾比格仍被判處40年徒刑。
不過2019年，法官認為對福爾比格的定罪調查發現「無合理理由懷疑她犯下這些罪行」，隨著新科學證據出現後，相關學者聲稱在福爾比格小孩身上找到罕見、且可導致猝死的基因，引發近百名相關人士要求重開調查。
下令釋放福爾比格的新南威爾士州（New South Wales）總檢察長戴利（Michael Daley）5日表示自己與州長交談後，對方同意無條件赦免。
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