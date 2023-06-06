被控殺4子冤獄20年 澳洲最冷血女殺手如何還清白？

曾被澳洲視為「最冷血連環女殺手」，遭指控對自己親生4名小孩犯下謀殺，女子服刑20年後近期獲赦免，也成為澳洲史上最嚴重的誤判之一。（美聯社）

澳洲 一名被指控對自己親生四名小孩犯下謀殺的女子過去曾被視為該國「最冷血連環女殺手」，她在獄中服刑20年後於近期獲得赦免，也成為澳洲史上最嚴重的誤判之一。

CNN報導，福爾比格（Kathleen Folbigg）於2003年因三項謀殺罪和一項過失殺人罪入獄，自1989年以來她產下的四名嬰兒在10年間接連死亡，其中沒有一人活過2歲，而每起案件都是由福爾比格「發現」孩子死亡。

儘管沒有物證表明是福爾比格造成孩子死亡，但控方提出「一個家庭的四名孩童皆在兩歲前死於自然原因的可能性微乎其微」，同時福爾比格的日記也有能被解釋為犯罪行為的段落，雖然辯方以「嬰兒猝死 症」做出解釋，最終福爾比格仍被判處40年徒刑。

不過2019年，法官認為對福爾比格的定罪調查發現「無合理理由懷疑她犯下這些罪行」，隨著新科學證據出現後，相關學者聲稱在福爾比格小孩身上找到罕見、且可導致猝死的基因，引發近百名相關人士要求重開調查。

下令釋放福爾比格的新南威爾士州（New South Wales）總檢察長戴利（Michael Daley）5日表示自己與州長交談後，對方同意無條件赦免。