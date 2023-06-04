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日本明治以來皇族第2人 崇仁親王妃百合子喜迎百歲生日

中央社／東京4日綜合外電報導
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，在今天迎接100歲生日。（Getty Images）
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，在今天迎接100歲生日。（Getty Images）

日本皇室成員最高齡的三笠宮崇仁親王妃百合子，今天迎接100歲生日。日本明治時代以來的皇族中，除了7年前以高齡100歲過世的崇仁親王外，百合子是高齡100歲第2人。

日本放送協會（NHK）報導，掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，百合子在東京港區赤坂御用地住處健康生活，每天上午為了身體健康都會運動15分鐘。

天氣好的時候，百合子會坐輪椅在赤坂御用地內活動，享受四季自然景緻。

百合子透過書面表達迎接百歲生日的心情說，從18歲進入宮家（日本皇室制度）以來，已度過80年以上的悠長歲月，並迎來100歲的重要日子。

她說，現在的樂趣就是看著孫子及曾孫成長，未來也會在祈求人們幸福的同時度過每一天。

百合子1923年6月4日出生，是當時身分為子爵的高木正得的二女兒。她1941年畢業於女子學習院本科，同年10月也就是18歲時，嫁給昭和天皇弟弟崇仁親王，兩人婚後育有3男2女。

二次大戰期間因空襲造成住處全毀，百合子曾度過一段在防空洞生活等的艱辛日子；二次大戰結束後，崇仁親王以東京大學研究生身分開始研究西洋史後，百合子也透過幫忙整理資料等支持夫婿。

百合子也陪同崇仁親王出訪歐洲及中東各國，致力國際親善友好活動。

百合子目前也會出席公務活動，例如今年一月就出席「新年祝賀之儀」及新年一般祝賀活動，看起來相當健康。

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