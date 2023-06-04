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本世紀死傷最慘 印度火車事故倖存者：很多人手腳不見

編譯中心／綜合3日電
印度救難隊員3日在東部奧里薩邦巴拉索爾附近火車出軌事故現場的殘破車廂集合，進行搜救。（Getty Images）
印度救難隊員3日在東部奧里薩邦巴拉索爾附近火車出軌事故現場的殘破車廂集合，進行搜救。（Getty Images）

印度東部奧里薩邦巴拉索爾2日傍晚發生三列火車連環撞事故，造成至少290人死、1000人受傷，BBC稱，這是本世紀死傷最嚴重的鐵路事故。當局初步研判，號誌故障可能為肇事主因。

歐美多國和梵蒂岡都向印度致哀；中國國家主席習近平也向莫迪和印度總統穆爾穆致電慰問。

印度總理莫迪事發後搭機抵達現場並到醫院慰問傷者，要求徹底調查事故原因，找出所有可能的生還者，並嚴懲該為事故負責的人員。他也宣布提撥20萬盧比（約2027美元）補償金給罹難者家屬，傷者則是5萬盧比（約606美元）。

罹難者數量可能攀升，據信許多人仍困在火車殘骸中。奧里薩邦消防部門官員薩蘭基告訴新德里電視台，他專注於救出受困乘客，救援在3日中午告一段落。

這場重大悲劇發生在當地時間2日晚間6時50分至7時10分間。印度新德里電視台報導，從東北部西孟加拉邦豪拉南下往清奈「科羅曼德特快車」撞上停靠在鄰接軌道上的鐵路貨車後，部分車廂脫軌，落到對向主要軌道上，隨後遭從南部邦加羅爾北上開往豪拉的「豪拉特快車」撞上。當時大多數乘客在睡覺。

倖存者回憶，事故發生時，有十多人倒在他身上，他被壓在最下方：「我的手、脖子後面都受傷了，當我從火車逃出來時，看到有人失去了手，有人沒了腿，還有人的臉都扭曲了。」

印度是全球第四大鐵路國家，擁約6.8萬公里鐵路路軌，每天有超過1200萬人搭乘火車，但每年都有數百起事故。多名專家表示，印度列車事故頻發，與設施老舊有一定關係，但更多是由於管理不善、危機應對不足導致的「人禍」。

印度3火車連環撞 死傷慘重
印度3火車連環撞 死傷慘重
印度東部奧里薩邦巴拉索爾傍晚發生三列火車連環撞事故，造成至少290死、1000人...
印度東部奧里薩邦巴拉索爾傍晚發生三列火車連環撞事故，造成至少290死、1000人受傷，是印度近20多年來死傷最嚴重的鐵路事故，搜救隊員三日聚集在現場救援。（歐新社）

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