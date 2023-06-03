印度體壇MeToo風暴 奧運女將獎牌浸恆河控性騷

抗議角力界多年來的性騷擾惡行，印度首位獲得奧運獎牌的角力女將馬里克，日前準備把手上的奧運獎牌浸入恆河中。（美聯社）

印度 首位獲得奧運獎牌的角力女將馬里克（Sakshi Malik）淚流滿面地將獎牌緊貼胸前，準備將它浸入恆河，藉此抗議角力界多年來的性騷擾 惡行。「這不只是為了女角力選手，而是為了次次遭噤聲的印度女兒。」

馬里克及數名印度角力選手指控印度角力協會主席辛赫（Brij Bhushan Singh）多年來的不當性行為，並呼籲警方逮捕辛赫。身兼執政黨印度人民黨國會議員的辛赫已否認相關指控。

印度著名體育記者尤格拉（Sharda Ugra）寫道：「這場印度體育史上空前的角力選手抗爭，讓更廣大的民眾看到我們體育結構中每一條斷層線和裂痕」。

美國時代雜誌日前報導，5月30日將獎牌浸入恆河的戲劇性場景持續在印北哈里德瓦（Haridwar）上演，直到農場工會領袖狄凱特（Naresh Tikait）與選手會面，說服他們下周再把獎牌浸入恆河。狄凱特：「因為有他們，我們在國際體育舞台上昂首挺胸」。

5月30日晚間，相關爭議進一步升級。世界角力聯盟（UWW）正式譴責印度角力選手所受到的待遇，並呼籲有關單位「對這些指控進行徹底及公正的調查」。

世界角力聯盟還提醒印度奧運協會履行4月的承諾，於45天內選出印度角力協會的新主席。

女角力選手的抗議引發外界全面清算印度女運動員 遭性騷擾的狀況，規模可謂空前。角力是印度在奧林匹克運動場上表現最耀眼的項目，印度運動員過去贏得的21枚獎牌中，有6枚是由角力選手奪下。

印度角力界的MeToo事件始於今年1月，當時兩屆世界冠軍弗加特（Vinesh Phogat）說她接到年輕女選手的電話，稱印度角力協會主席辛赫對她們性騷擾。弗加特說，至少有10名女運動員提出這類指控，過去通報的性騷擾案件不是消失，就是站出來的動運員無法再出賽。

今年1月起，馬里克、弗加特及普尼雅（Bajrang Punia）等數位角力冠軍在德里靜坐，要求對辛赫採取行動；他們退出錦標賽及其他賽事，揚言將獎牌還給政府。

印度總理莫迪5月28日出席印度新國會大樓落成典禮時，馬里克、弗加特及普尼雅3人前往抗議遭警方拘留。網路流傳的影像可見警察推擠及粗暴對待，還將他們拖上公車。警方後來以擾亂公共秩序罪等對馬里克等人提起訴訟。

除了性騷擾指控外，目前還有4起針對辛赫的刑事案件待調查，其中一項是謀殺未遂。

關於角力選手的下一步，馬里克說，角力運動員將繼續要求印度角力協會換主管，女子角力選手未來才能在「毫無恐懼及猶豫」下參加相關競賽。除了將獎牌浸入河中外，角力選手還計畫在新德里進行無限期的絕食抗議。