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全球先例 加國令每支菸印警語

編譯中心／綜合1日電
加拿大要求業者把「香菸會導致白血病」和「每一口都有毒」等健康警語直接印在每支香菸上。（美聯社）
加拿大要求業者把「香菸會導致白血病」和「每一口都有毒」等健康警語直接印在每支香菸上。（美聯社）

加拿大昨天宣布，將要求業者把「菸草煙霧會傷害兒童」、「香菸會導致白血病」和「每一口都有毒」等健康警語直接印在每支香菸上，創全球先例。而歐盟吸菸率最低的瑞典接近宣布自己為「無菸」國，去年吸菸率只有5.6%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加國衛生官員表示：「加拿大政府持續在新的菸草產品外觀、包裝和標籤條例上加以努力，以幫助成年的癮君子戒菸，來保護青少年和非菸草使用者免受尼古丁成癮，並且進一步降低菸草的吸引力。」

加拿大將在每支香菸上，印上英文和法文警語。衛生官員說，單支香菸上的標示，將讓吸菸者幾乎不可能避開警告。

這項法規是加拿大目標在2035年前，將全國菸草使用率降到5%以下的一部分。

衛生官員說，除此之外，當局也將採取其他措施，來減少國內吸菸人數，包括在菸草產品包裝上加強標示健康訊息。

加拿大衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）在聲明中說：「使用菸草仍是加拿大最重大的公共衛生問題之一，也是國內導致疾病和過早死亡的主要可預防原因，我國政府正致力保護年輕人的健康。」

新規將於8月1日生效，將會分階段實施。按照規定，明年4月底前，零售商要在菸草產品包裝貼上新的警語；明年7月底前，特大號包裝的香菸要先印上警語；隨後是普通尺寸香菸和其他產品，到2025年4月前都要遵守新規。

另外，歐盟吸菸率最低的瑞典接近宣布自己為「無菸」國，「無菸」國家的定義為全國每日吸菸者少於人口的5%。

美聯社報導，根據歐盟統計局（Eurostat Statistics Agency）數據，2019年，瑞典人15歲以上每天吸菸的人只有6.4%，此一比l率在歐盟中最低，遠低於歐盟27國集團18.5%的水平。瑞典公共衛生局（Public Health Agency of Sweden）的數據顯示，自2019年以來，吸菸率持續下降，去年只有5.6%。

瑞典擁有1050萬人口，在這個國家中，人們點菸的景象愈來愈少見。巴士站、火車站、醫院以及公共建築物的入口都禁止抽菸。瑞典也與歐洲大部分地區一樣，酒吧與餐廳也是禁菸，甚至自2019年起，瑞典禁菸令也適用於戶外座位區。

瑞典 加拿大 歐盟

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