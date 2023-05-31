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印度官員弄掉1200美元手機「下令抽乾水庫」 當局出手開罰了

編譯周辰陽／即時報導
印度恰蒂斯加爾邦一位食品檢驗官維什瓦斯日前因指示把水庫抽乾以找回掉下去的手機而遭到停職處分，現已經被當地政府處以罰款，被勒令支付53092印度盧比。（照片翻攝：Twitter / NEXTA）
印度恰蒂斯加爾邦一位食品檢驗官維什瓦斯日前因指示把水庫抽乾以找回掉下去的手機而遭到停職處分，現已經被當地政府處以罰款，被勒令支付53092印度盧比。（照片翻攝：Twitter / NEXTA）

印度一位地方官員日前因指示把水庫抽乾以找回掉下去的手機而遭到停職處分，並且成了各國的頭條新聞人物。BBC報導，他已經被當地政府處以罰款，被勒令支付53092印度盧比（約642美元）。

根據稍早新聞，印度中部恰蒂斯加爾邦坎克爾縣食品檢驗官維什瓦斯（Rajesh Vishwas）21日在克爾卡塔水庫自拍時，不慎讓手上價值約1200美元的三星手機（10萬印度盧比）掉了下去。因為潛水員未能找回來，他就自掏腰包找來柴油抽水機，宣稱得到了一位官員口頭許可，將「一些水排放到附近的運河」。

柴油抽水機據報運作了3天，直到水資源部門官員接到投訴後趕來阻止。雖然這隻三星手機是找了回來，仍因為泡水太久而無法啟動。維什瓦斯聲稱手機儲存了敏感的政府數據，必須找回來，而且所排出的水來自水庫溢流區，「不屬於可用狀態」，但仍被控濫用職權，並引來了其他政界人士批評。

當局因此事暫停維什瓦斯的職務，恰蒂斯加爾邦的灌溉部門則在幾天前給他發了一封信，對他指示抽乾水庫的行為作出懲處。

根據BBC看到的信件副本，維什瓦斯的行為「違法」，並「根據恰蒂斯加爾邦灌溉法應受懲罰」。該信件指維什瓦斯為了他的「個人利益」浪費410萬升的水，必須支付水費，以及因「未經許可抽水」處以1萬印度盧比（約120美元）罰款。

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