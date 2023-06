印度官員弄掉1200美元手機「下令抽乾水庫」 當局出手開罰了

印度 一位地方官員日前因指示把水庫抽乾以找回掉下去的手機 而遭到停職處分,並且成了各國的頭條新聞人物。BBC報導,他已經被當地政府處以罰款,被勒令支付53092印度盧比(約642美元)。

根據稍早新聞,印度中部恰蒂斯加爾邦坎克爾縣食品檢驗官維什瓦斯(Rajesh Vishwas)21日在克爾卡塔水庫自拍時,不慎讓手上價值約1200美元的三星 手機(10萬印度盧比)掉了下去。因為潛水員未能找回來,他就自掏腰包找來柴油抽水機,宣稱得到了一位官員口頭許可,將「一些水排放到附近的運河」。

柴油抽水機據報運作了3天,直到水資源部門官員接到投訴後趕來阻止。雖然這隻三星手機是找了回來,仍因為泡水太久而無法啟動。維什瓦斯聲稱手機儲存了敏感的政府數據,必須找回來,而且所排出的水來自水庫溢流區,「不屬於可用狀態」,但仍被控濫用職權,並引來了其他政界人士批評。

當局因此事暫停維什瓦斯的職務,恰蒂斯加爾邦的灌溉部門則在幾天前給他發了一封信,對他指示抽乾水庫的行為作出懲處。

根據BBC看到的信件副本,維什瓦斯的行為「違法」,並「根據恰蒂斯加爾邦灌溉法應受懲罰」。該信件指維什瓦斯為了他的「個人利益」浪費410萬升的水,必須支付水費,以及因「未經許可抽水」處以1萬印度盧比(約120美元)罰款。

