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科索沃塞裔與警爆衝突 北約維和部隊約25人受傷

中央社／科索沃萊波薩維奇29日綜合外電報導

北大西洋公約組織駐科索沃部隊指出，科索沃北部境內塞爾維亞裔不滿阿爾巴尼亞裔選上當地市鎮首長而展開抗議，造成約25名北約維和部隊成員受傷。

路透報導，北大西洋公約組織（NATO）駐科索沃部隊（KFOR）在聲明中指出：「對抗周邊最活躍群眾之際，駐科索沃部隊其中義大利和匈牙利的數名士兵因為燃燒裝置爆炸，無緣無故遭到攻擊而蒙受骨折和燒傷等外傷。」

聲明引述駐科索沃部隊指揮官里斯杜查（Angelo Michele Ristuccia）說：「對北大西洋公約組織部隊進行無端攻擊的行徑令人無法接受，駐科索沃部隊將會繼續公正地履行其任務。」

科索沃曾是塞爾維亞的自治省，境內阿爾巴尼亞裔在逾20多年前起義，對抗塞爾維亞的壓迫統治，並於2008年宣布獨立，而科索沃北部以塞爾維亞裔為主，這些塞裔從未承認獨立宣言，並且仍視塞國貝爾格勒為他們的首都。

今年4月，科索沃北部塞裔拒絕參與當地選舉，阿爾巴尼亞裔候選人在4個以塞裔人口為主的自治市鎮當選首長，包括北米特羅維察鎮（North Mitrovica），當時投票率僅有3.5%。在這4個自治市鎮中，只有北米特羅維察鎮今天沒有爆發抗議事件。

在科索沃北部塞裔人口為主的茲韋錢鎮（Zvečan），今天早上有一群塞裔聚集在鎮公所大樓前試圖闖入，警方發射催淚瓦斯回應，立即將他們推回。

北約駐科索沃部隊派兵組成人牆阻擋在當地警方及抗議人士之間，另有約50名全副鎮暴裝備的波蘭及匈牙利士兵鎮守在茲韋錢鎮公所大樓周邊。

在科索沃北部靠近塞維爾亞邊界的萊波薩維奇市（Leposavic），美國維和部隊穿著鎮暴裝備，在市政大樓周遭設置鐵絲網，以防止在附近聚集的數百名憤怒塞裔人士發動攻擊。

亞裔 北大西洋公約組織 北約

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