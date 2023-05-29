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墨爾本驚傳超淺層有感地震 深度僅3公里 專家：120年來「最大地震」

編譯張君堯／即時報導
澳洲墨爾本部分地區28日深夜遭到3.8級地震襲擊，甚至有房屋嘎嘎作響、讓成千上萬民眾驚醒，地震學家更表示「這是墨爾本超過120年來遭遇最大的地震」。（取材自USGS）
澳洲墨爾本部分地區28日深夜遭到3.8級地震襲擊，甚至有房屋嘎嘎作響、讓成千上萬民眾驚醒，地震學家更表示「這是墨爾本超過120年來遭遇最大的地震」。（取材自USGS）

澳洲墨爾本部分地區28日深夜遭到3.8級地震襲擊，甚至有房屋嘎嘎作響、讓成千上萬民眾驚醒，地震學家更表示「這是墨爾本超過120年來遭遇最大的地震」。

衛報報導，澳洲地球科學局（Geoscience Australia）表示地震28日晚上11點41分發生在當地西北部約40公里處的桑伯裡（Sunbury），地震深度僅3公里。

據悉，有超過2萬2750位民眾報案稱感受到晃動。澳洲地球科學局在聲明中表示「大部分報案都集中在墨爾本附近，但也有部分報案北至維多利亞地區的本迪戈（Bendigo）、南至荷巴特（Hobart）。

地震研究中心（SRC ）首席科學家帕斯卡爾（Adam Pascale）指出「這是自1902年以來墨爾本遭遇的最大規模地震」，他還補充稱「通常4級或5級以上的地震才會造成破壞，但這次事件可能造成一些建築外觀或結構的問題，因為地震深度很淺且靠近城市」。

帕斯卡爾提到「這次地震比2021年9月發生的那場地震小100倍左右，但離墨爾本近了很多，所以感覺強度相似但持續時間較短」。

地震 澳洲

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