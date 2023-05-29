從「黑暗榮耀」看校園霸凌：南韓需要處理的「集體創傷」

宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。(取材自YouTube)

別針藏在鞋裡、頭被壓進馬桶、小腹被踢：南韓 理髮師表藝琳（Pyo Ye-rim， 音譯）過去曾遇到一連串的校園霸凌 ，現在她公開說出這些經歷 。

法新社報導，Hakpok是韓語中「校園暴力」的簡稱，南韓社群媒體 掀起「校園暴力MeToo運動」（Hakpok #MeToo），26歲的表藝琳表示自己是受害者之一。那些當時被欺負的人，在被指控罪行發生數十年之後，公開點名並羞辱當初的那些加害者。

以表藝琳的例子而言，她就將當時霸凌她的同學的名字與照片，製成影片放在社群媒體傳播。

因Netflix「黑暗榮耀」影集而引起全球注意的這場運動，讓南韓從K-pop明星到棒球運動員人人自危，因為這種指控通常都是匿名，公眾又廣泛同情受害者，但其結果可能會讓人斷送職場前途。

作為一名女學生，表藝琳表示她獨自承受苦痛。老師們告訴她，要對欺負她的人「友善一些」，不過多年來這種情況一直未見停止，最終迫使她放棄高等教育，退學轉而接受職業訓練。

表藝琳向法新社表示：「我只希望一件事。希望有人能幫助我。」她補充說，沒有人幫她，最終她設法「脫逃並自我奮鬥求生」。

社運人士指出，這類問題在於校園霸凌經常不受懲處，而且此類犯罪多有訴訟時效，受害者很難在多年後提起控告。

表藝琳說，她多年來一直因此罹患憂鬱症、失眠，後來決定停止躲藏，挺身而出指控那些霸凌她的人，其中一人甚至因此遭到解職。

表藝琳目前正努力遊說法律改革，希望校園暴力的訴訟時效能不予計算，同時誹謗法也應修改以利保護受害者。

Netflix影集「黑暗榮耀」講述一名女性在高中遭霸凌多年後，精心策劃一場復仇計畫，此劇的風行擴大了南韓有關校園霸凌的討論。

諷刺的是該劇大受歡迎之後，導演安吉鎬也遭爆料過去就是校園霸凌的加害者，後來他承認霸凌事實，公開向受害者道歉，可見霸凌問題之普遍。

甚至南韓總統辦公室最近也撤回一名高階警官的任命，因為他的兒子霸凌同學引發公憤。

專門研究霸凌案件的首爾律師盧允荷（Noh Yoon-ho，音譯）向法新社表示，校園暴力在南韓學校相當普遍，這是南韓需要處理的「集體創傷」。

研究南韓霸凌行為的犯罪學教授金智訓（Jihoon Kim， 音譯）說，現在校園內仍無對應機制供受害者「在事件發生時，能毫不猶豫採取立即與充分的反應」。

表藝琳和其他受害者表示，南韓應取消校園暴力的訴訟時效，這樣加害者在幾十年後仍可追究責任。

不過盧允荷表示，懲罰成年人在青少年時期的犯罪，就法律實際層面而言問題頗大，這可能會讓人留下長久的青少年犯罪紀錄。

表藝琳也呼籲全面改革南韓刑事誹謗法，該法目前允許霸凌者控告受害者造成損害且會獲勝，即使受害者所言屬實。

大部分有關霸凌的指控都是匿名，但結果恐導致霸凌者被解僱，或者像韓職強投安佑鎮因霸凌事件被踢出國家隊。