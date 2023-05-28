日本富士急雲霄飛車行駛突故障 17乘客「卡高空」近一小時

日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園擁有號稱世界最快的「Do-Dodonpa」雲霄飛車。示意圖。（取材自Fujiq.jp官網）

世界最大的雲霄飛車之一、日本 的富士急高原樂園 「雲霄飛車之王・FUJIYAMA」28日在行駛時突然卡住，17名乘客滯留在雲霄飛車上將近一個小時後被工作人員疏散。

日本朝日新聞報導，日本時間28日晚6時50分左右，位於山梨縣富士吉田市的富士急高原樂園的雲霄飛車FUJIYAMA突然卡住，有17名乘客滯留在雲霄飛內，晚上8時左右，這些乘客在工作人員的引導下從車內疏散，所幸17人都沒事。

園方表示，雲霄飛車在軌道行駛，往上爬升的途中，安全裝置突然啟動，造成雲霄飛車卡住。

山梨縣警方表示，晚上7時10分左右，接獲園方的通報得知FUJIYAMA行駛中卡住。園方正在調查停駛的詳細原因。

園方官網記載顯示，FUJIYAMA於1996年啟動，軌道全長2046公尺，行駛速度最快每小時130公里，最高離地79公尺，時速、高度等都曾獲得金氏世界紀錄認證最快、最高。