我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國大飛機商飛 中網友：除A空巴、B波音 現在有C了

LA僑領被捕╱友人：陳軍偏左派 最不喜歡法輪功

日本富士急雲霄飛車行駛突故障 17乘客「卡高空」近一小時

中央社／東京28日電
日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園擁有號稱世界最快的「Do-Dodonpa」雲霄飛車。示意圖。（取材自Fujiq.jp官網）
日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園擁有號稱世界最快的「Do-Dodonpa」雲霄飛車。示意圖。（取材自Fujiq.jp官網）

世界最大的雲霄飛車之一、日本的富士急高原樂園「雲霄飛車之王・FUJIYAMA」28日在行駛時突然卡住，17名乘客滯留在雲霄飛車上將近一個小時後被工作人員疏散。

日本朝日新聞報導，日本時間28日晚6時50分左右，位於山梨縣富士吉田市的富士急高原樂園的雲霄飛車FUJIYAMA突然卡住，有17名乘客滯留在雲霄飛內，晚上8時左右，這些乘客在工作人員的引導下從車內疏散，所幸17人都沒事。

園方表示，雲霄飛車在軌道行駛，往上爬升的途中，安全裝置突然啟動，造成雲霄飛車卡住。

山梨縣警方表示，晚上7時10分左右，接獲園方的通報得知FUJIYAMA行駛中卡住。園方正在調查停駛的詳細原因。

園方官網記載顯示，FUJIYAMA於1996年啟動，軌道全長2046公尺，行駛速度最快每小時130公里，最高離地79公尺，時速、高度等都曾獲得金氏世界紀錄認證最快、最高。

日本 樂園 警察

上一則

機艙門開啟意外後 韓亞航將停賣逃生門附近座位

延伸閱讀

NHK：北韓通知日本計劃發射衛星

NHK：北韓通知日本計劃發射衛星
日本鼓勵企業赴北海道九州設資料中心 祭半額補助

日本鼓勵企業赴北海道九州設資料中心 祭半額補助
機鼻有「明顯凹陷」 法航疑因機械故障折返關西機場 日政府調查原因

機鼻有「明顯凹陷」 法航疑因機械故障折返關西機場 日政府調查原因
曾譯源氏物語 連戰表姊林文月90歲辭世

曾譯源氏物語 連戰表姊林文月90歲辭世

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

2023-05-27 11:57
柬埔寨北部一名鱷魚養殖業者日前被鱷魚拉近水池內後，被大約40隻鱷魚撕成碎片慘死。（Getty Images）

恐怖…他被拖入水池 遭40隻鱷魚圍攻「撕成碎片」慘死

2023-05-26 22:34

超人氣

更多 >
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
受中共高官指使扳倒法輪功 南加2僑領被捕

受中共高官指使扳倒法輪功 南加2僑領被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害
突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本