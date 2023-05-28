機鼻有「明顯凹陷」 法航疑因機械故障折返關西機場 日政府調查原因

法國航空（Air France）291號班機28日疑因機械故障折返日本關西機場，日媒拍攝到這架航機的機鼻明顯凹陷。（取材自推特）

日本 政府國土交通省表示，法國航空（Air France）291號班機今天疑因機械故障折返日本關西機場 。日媒拍攝到這架航機的機鼻明顯凹陷，國土交通省正在調查原因。

綜合日本ABC NEWS及MBS NEWS報導，受到法航291號班機折返影響，用來供該航機降落的關西機場B跑道一度關閉約45分鐘，總計影響11個航班起降，最多造成34分鐘延誤。

法航291號班機日本時間今天上午11時15分從關西機場起飛，原訂前往法國巴黎戴高樂機場，但疑因氣象雷達及空速表出現故障指示折返降落關西機場。

由於機上搭載乘客及機組員共324人，為預防萬一，航機曾請求關西機場出動消防車等待命。法航291號班機在儀表出現故障指示後一度宣布緊急狀態 ，所幸下午2時25分左右已順利降落關西機場。

法航291號班機使用的是空中巴士A350-900機型，國土交通省等單位表示，截至日本時間下午3時30分止，暫未傳出機上乘客及機組員有人受傷。

根據MBS NEWS拍攝到法航291號班機落地後的畫面，可以看到航機的機鼻處明顯凹陷，國土交通省正在調查原因。