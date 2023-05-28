北韓防脫北 建數百公里邊境圍欄

衞星影像顯示，北韓在新冠疫情期間封鎖與中國和俄羅斯的邊界，平壤修築數百公里的新建或強化版邊界圍欄、高牆，加強控制資訊和貨物流入，將人民鎖在境內。（路透）

北韓 於新冠疫情 期間在邊界新建或擴大安全基建，據脫北者和人權人士說法，這些設施扼殺弱勢群體經濟命脈、封鎖逃離這個專制國家的途徑，進一步限制北韓人獲取外界資訊。

路透報導，對北韓人民來說，北方與中國接壤邊界長期以來提供難得的接觸外界訊息管道和貿易機會，也是尋求逃離這個國家的人最佳路徑選擇。

但當新冠病毒2020年在全球肆虐時，北韓政府展開大規模行動，封鎖了與中國和俄羅斯的邊界，也切斷了走私者與脫北者經常使用的路線。

商業衛星影像顯示，平壤此後修築了數百公里的新建或強化版邊界圍欄、高牆和崗哨，使其能加強控制資訊和貨物流入，並將外國元素阻擋在外、將人民鎖在境內。

從路透和美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）分析的影像，以及7位脫北者、數名社會運動人士和其他熟悉北韓邊境活動的人士說法，顯然證實這項計畫的規模。

曾經協助脫北者逃離的南韓 金姓牧師表示：「傳統往來北韓和中國的路線現在實際上已經沒了。」

根據官方數據，去年只有67位脫北者成功到達南韓，相較於2019年則有1047人。這項人數甚至在疫情前就已呈現下降趨勢，部分原因是中國實行了更嚴格的限制，而中國是脫北者的首選路線。

北韓政府和官方媒體對於邊界施工甚少提及。北韓駐倫敦大使館也未回應路透致電。但北韓官方機關曾經提到，為了防範疫情和其他「未來事物」入境，安全措施已加強。