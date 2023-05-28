我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

北韓防脫北 建數百公里邊境圍欄

編譯中心／綜合27日電
衞星影像顯示，北韓在新冠疫情期間封鎖與中國和俄羅斯的邊界，平壤修築數百公里的新建或強化版邊界圍欄、高牆，加強控制資訊和貨物流入，將人民鎖在境內。（路透）
衞星影像顯示，北韓在新冠疫情期間封鎖與中國和俄羅斯的邊界，平壤修築數百公里的新建或強化版邊界圍欄、高牆，加強控制資訊和貨物流入，將人民鎖在境內。（路透）

北韓於新冠疫情期間在邊界新建或擴大安全基建，據脫北者和人權人士說法，這些設施扼殺弱勢群體經濟命脈、封鎖逃離這個專制國家的途徑，進一步限制北韓人獲取外界資訊。

路透報導，對北韓人民來說，北方與中國接壤邊界長期以來提供難得的接觸外界訊息管道和貿易機會，也是尋求逃離這個國家的人最佳路徑選擇。

但當新冠病毒2020年在全球肆虐時，北韓政府展開大規模行動，封鎖了與中國和俄羅斯的邊界，也切斷了走私者與脫北者經常使用的路線。

商業衛星影像顯示，平壤此後修築了數百公里的新建或強化版邊界圍欄、高牆和崗哨，使其能加強控制資訊和貨物流入，並將外國元素阻擋在外、將人民鎖在境內。

從路透和美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）分析的影像，以及7位脫北者、數名社會運動人士和其他熟悉北韓邊境活動的人士說法，顯然證實這項計畫的規模。

曾經協助脫北者逃離的南韓金姓牧師表示：「傳統往來北韓和中國的路線現在實際上已經沒了。」

根據官方數據，去年只有67位脫北者成功到達南韓，相較於2019年則有1047人。這項人數甚至在疫情前就已呈現下降趨勢，部分原因是中國實行了更嚴格的限制，而中國是脫北者的首選路線。

北韓政府和官方媒體對於邊界施工甚少提及。北韓駐倫敦大使館也未回應路透致電。但北韓官方機關曾經提到，為了防範疫情和其他「未來事物」入境，安全措施已加強。

北韓 疫情 南韓

上一則

日假想共軍登陸 大規模實彈演習

下一則

土國大選決戰 反對派大打反難民牌 厄多安勝率高

延伸閱讀

解決日人遭北韓綁架事件 岸田文雄：願與金正恩會談

解決日人遭北韓綁架事件 岸田文雄：願與金正恩會談
美韓史上最大軍演嗆「和平靠實力」北韓反批：什麼意思

美韓史上最大軍演嗆「和平靠實力」北韓反批：什麼意思
俄羅斯阻撓失敗 烏克蘭取得世衛執委會席位

俄羅斯阻撓失敗 烏克蘭取得世衛執委會席位
北韓將有女領導？南韓統一研究院：金主愛可能是長公主

北韓將有女領導？南韓統一研究院：金主愛可能是長公主

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光