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金正恩沒兒子？南韓智庫：金主愛應是長女 訓練她接班

編譯中心／綜合27日電
北韓領導人金正恩近日頻頻帶「長女」金主愛出席公開活動。（美聯社）
北韓領導人金正恩近日頻頻帶「長女」金主愛出席公開活動。（美聯社）

先前據傳北韓領導人金正恩和妻子李雪主，育有三名兒女，老大可能是男生。由於他近日頻頻帶次女金主愛露面，讓外界好奇他究竟會讓長男還是次女接班。對此，南韓統一研究院院長高有煥有不同的看法，認為金主愛可能就是老大，因此讓她接班的可能性大增。

韓聯社報導， 負責南北韓關係的南韓統一研究院院長高有煥，26日在統一部與記者進行座談時，談到金正恩的9歲女兒金主愛，表示依照個人所見，金主愛很可能是金正恩的長女，而非外界先前認為的次女。

高有煥表示，金正恩可能正遵循「金日成－金正日」訓練模式，為她成為接班人鋪路。金正日在正式成為接班人前，很早開始參與軍事現場指導活動，自1964年大學畢業後踏入政治場域活動，直至父親過世。而金主愛於2022年在洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」試射現場首度露面後，就經常隨同父親視察軍事現場。

他表示，金主愛是否為接班人，只有日後接班人揭曉後才可能得到證實，但可以認為她是候選人之一。

南韓國家情報院在3月的國會情報委員會會議上曾表示，確信金正恩子女中，老大是兒子。但據近日金正恩留學時期的好友米卡洛（Joao Micaelo）披露，金正恩從未向他說過有兒子。根據情報，金正恩和妻子李雪主共育有3名子女，目前外界只知道金主愛，其餘尚不得而知。

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