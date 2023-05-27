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旅日泡湯注意 親子混浴年齡有限制 日本調降上限「6歲成主流」

中央社／東京27日綜合外電報導
針對「混浴」的孩童年齡限制，日本各地幾年前主要以9歲為上限，但目前普遍調降到6歲。（Getty Images）
針對「混浴」的孩童年齡限制，日本各地幾年前主要以9歲為上限，但目前普遍調降到6歲。（Getty Images）

日本溫泉和公共澡堂時而可見媽媽帶兒子泡女湯、爸爸帶女兒泡男湯的畫面，但這種親子「混浴」的孩童年齡限制應該為幾歲，日本各地幾年前主要以9歲為上限，但目前普遍調降到6歲。

日本共同社報導，日本政府厚生勞動省2020年12月修正孩童混浴年齡參考標準，通知各地方政府「大致上超過10歲就不要讓小朋友混浴」，當時是基於最新研究成果，時隔約33年再度修正孩童混浴年齡標準。

受到厚勞省通知影響，各地方政府紛紛修改規定混浴年齡上限的條例。

根據地方自治研究機構調查，厚勞省通知各地方政府後不久的2021年1月，有設置保健所的都道府縣、政令指定都市、中核市等155個地方政府中，規定6歲作為混浴年齡上限的只有京都府和京都市，包括北海道及岡山縣等100個地方政府，都以9歲作為混浴年齡上限。

不過，到了2022年4月，規定6歲作為年齡上限的地方政府數目，已「逆轉」超過規定9歲的地方政府數目。

根據地方自治研究機構今年4月所做調查，包括今年10月將施行修正條例的5個地方政府在內，已有101個地方政府將混浴年齡上限調降到6歲。

反觀只有宮城縣等10個地方政府規定9歲作為上限，但整體來說已減少到2021年1月的約1成水準。

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