我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國殤日長周末 嚴打酒駕超速 紐約市警加強取締魯莽駕駛

華埠監獄建新 紐約市府不考慮活化建築

各地機場護照電子閘門突故障 英旅客怨聲連連：十足的笑話

編譯羅方妤／即時報導
英國倫敦希斯洛機場旅客3月31日正排隊準備報到。（歐新社）
英國倫敦希斯洛機場旅客3月31日正排隊準備報到。（歐新社）

英國BBC報導，英國各地機場護照電子閘門系統當地時間26日晚間故障，飛往英國的旅客將面臨長時間延誤，包括旅客流量最大的倫敦希斯洛機場、曼徹斯特機場和旅客流量第二大的蓋特威克機場等都受影響。

英國內政部表示，他們正和航空公司和港口營運商合作，「盡量減少對旅客的干擾」。工會警告，排隊人潮將增加「非常、非常迅速」。

所有有在使護照電子閘門的英國機場都受影響，意味著旅客必須排隊等候人工檢查護照。隨著英國期中休假（Half Term Break）正好與銀行休假撞期，預計這個周末機場已是十分繁忙，現在又碰上各地機場護照電子閘門系統故障，旅客怨聲連連。一名飛抵蓋特威克機場的旅客表示，這根本是「十足的笑話」。

同時，英國各地機場發表聲明提醒旅客可能有延誤狀況，但表示他們正和英國邊境部隊合作盡量減少對旅客干擾。一名蓋特威克機場發言人表示，排隊人潮「在可控制範圍內」，儘管他們預期這天會有800個入境航班。

護照電子閘門系統能讓旅客掃描自己的護照，加速相關檢查。該系統使用臉部辨識系統驗證旅客身分，並在他們通過閘門時拍下他們的照片。

機場 內政部 臉部辨識

上一則

日經產大臣會王文濤 要求北京釋放因反間諜法遭拘日男

下一則

大反攻迫在眉睫？烏總司令發影片 「是時候奪回屬於我們的東西了」

延伸閱讀

俄：烏危機可能持續數十年 美：俄不會獲軍事勝利

俄：烏危機可能持續數十年 美：俄不會獲軍事勝利
什麼狀況？男突破機場維安擁抱德國總理蕭茲 警方顏面無光

什麼狀況？男突破機場維安擁抱德國總理蕭茲 警方顏面無光
韓客機逃生門高空中突然彈開 6人呼吸困難

韓客機逃生門高空中突然彈開 6人呼吸困難
俄羅斯在占領區強推護照 意圖消滅烏克蘭國家認同

俄羅斯在占領區強推護照 意圖消滅烏克蘭國家認同

熱門新聞

威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂
秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友

秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友