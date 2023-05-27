我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

1200美元手機自拍手滑掉水庫 印度官員下令「抽乾」花三天找回

編譯周辰陽／即時報導
印度恰蒂斯加爾邦坎克爾縣食品檢驗官維什瓦斯（左）日前自拍時，不慎讓價值1200美元的三星手機掉進水庫，但他竟然找來了一台抽水機，把約200萬公升水排空以找回手機。（照片翻攝：Twitter / findingsfacts）
印度恰蒂斯加爾邦坎克爾縣食品檢驗官維什瓦斯（左）日前自拍時，不慎讓價值1200美元的三星手機掉進水庫，但他竟然找來了一台抽水機，把約200萬公升水排空以找回手機。（照片翻攝：Twitter / findingsfacts）

印度一位地方官員近日遭到停職處分，原因是他指示把水庫排乾以找回自己的手機

BBC報導，印度中部恰蒂斯加爾邦坎克爾縣（Kanker, Chhattisgarh）食品檢驗官維什瓦斯（Rajesh Vishwas）21日在克爾卡塔水庫（Kherkatta Dam）自拍時，不慎讓手上價值約1200美元（10萬印度盧比）的三星手機掉了下去。

維什瓦斯在印度媒體引述的影像聲明中表示，因為當地潛水員未能找到手機，於是他出錢找來了一台柴油抽水機，並宣稱得到一位官員口頭許可，將「一些水排放到附近的運河」。他還說，這位官員稱此舉「其實將有益於農民，他們會得到更多的水」。

柴油抽水機據報運作了3天，排空了據報足以灌溉600公頃農地的約200萬公升水。水資源部門的另一位官員接到投訴趕來，這才阻止了維什瓦斯的抽水任務。雖然那隻三星手機最後是找了回來，仍因為泡水太久而無法啟動。

報導指出，維什瓦斯聲稱手機儲存了敏感的政府數據、必須要找回來，但他已被控濫用職權，並引來了其他政界人士批評。不過，維什瓦斯否認自己濫權，並稱因為他的行為所排出的水來自水壩的溢流段，「不屬於可用狀態」。

坎克爾縣官員舒克拉（Priyanka Shukla）告訴記者，維什瓦斯已被停職直到接受調查，「水是基本資源，不可以像這樣浪費」。

手機 印度 三星

上一則

「被家長罵心情差」 南韓小學生涉嫌縱火燒公廁

下一則

烏克蘭準備好了？瓦格納正撤離巴赫穆特 烏國防高官曝「反攻俄時間點」

延伸閱讀

Angelababy曬黃泥自拍 「還想擁抱我嗎」

Angelababy曬黃泥自拍 「還想擁抱我嗎」
Angelababy懶理被轟追韓星 曬黃泥自拍：還想抱我嗎

Angelababy懶理被轟追韓星 曬黃泥自拍：還想抱我嗎
印度將停用2,000元大鈔 民眾不去換鈔卻先做這件事

印度將停用2,000元大鈔 民眾不去換鈔卻先做這件事
印度取代中國製造 可能是神話

印度取代中國製造 可能是神話

熱門新聞

威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂