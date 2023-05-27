韓亞航班艙門71樓高空被打開 男嫌恐關10年 座位緊急停售

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開逃生門，造成至少9人呼吸困難。（路透）

韓亞航空26日一架從濟州機場 飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開逃生門，造成至少9人呼吸困難。韓媒報導，該男擅自開啟艙門，恐怕已違反「航空保安法」，最重面臨10年徒刑。業者事後也緊急宣布，同型號客機除非滿座，否則最靠近該扇逃生門的座位將停售。

韓聯社報導，該航班26日準備降落大邱國際機場前，在離地面213公尺、相當於71層樓高時，機上安全門突被打開，警方隨後以涉嫌拉動逃生門桿為由逮捕該名30多歲男子。

根據警方說法，在接受訊問時，該男聲稱，他最近失業後壓力很大，他打開門是因為感到很憋悶，想快點下機。

JTBC報導，但該男子的母親告訴警方，兒子從大概一年前就開始住在濟州島，最近收到女友的分手通知。

警方計畫在進一步問訊後，以涉嫌違反航空安全法為由，預計在今天稍晚對該名男子申請拘捕令。

根據南韓 「航空保安法」規定，乘客不得操作飛機艙門、緊急逃生出口及機上裝置，違反該法最高可判處 10 年以下有期徒刑。

該架客機機型為空中巴士A321，韓亞航空26日晚間已宣布，除非滿座，否則今後將不再出售緊鄰該機型逃生門的座位。

根據韓亞航空說法，機上並非所有逃生門邊都有安排空服員，被男子打開的這扇門邊就沒有配置空服員座位，因此空服員欲制止時已太晚。