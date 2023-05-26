中國調查船無視駛離要求 續航行越南專屬經濟區

1艘中國調查船和5艘護衛船隻今天進入越南 專屬經濟區，靠近越南授權俄羅斯 公司在南海經營的天然氣田，未理會越南昨天敦促這些船隻離開的要求。

路透社報導，史丹佛大學（Stanford University）南海妙手計畫（Project Myoushu）負責人鮑爾（Ray Powell）表示，中國的向陽紅10號調查船於5月7日開始在越南專屬經濟區（EEZ）內作業，這是自2019年以來最重大的入侵事件。

他說，中國的行為和越南的反應是「令人憂心的情勢升高」。

中國宣稱擁有南海大部分富藏能源的水域，包括越南專屬經濟區內的地區。

中國和越南2019年曾在南沙群島海域對峙了3個多月，主要針對當時由俄羅斯石油 公司（Rosneft）營運的區塊。此後不到2年，俄羅斯石油公司將其在南海的資產賣給俄羅斯國營海外石油公司（Zarubezhneft），目前發生爭端區域的一些天然氣田即由這家公司經營。

根據越南非營利獨立研究組織「南海紀事倡議」（SCSCI）和路透社分享的船隻追蹤數據，自5月7日以來的幾週內，這艘有時由十幾艘船隻護衛的中國調查船活動的範圍，主要在由俄羅斯海外石油公司和越南國家石油公司（PetroVietnam）合資的越俄石油公司（VietsovPetro）營運的04-03號天然氣田一帶。

這艘中國調查船還經常穿過132和131號區塊天然氣田，而越南已將當地授權給俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和越南國家石油公司的合資企業Vietgazprom開發。中國打對台想核發這兩個區塊的許可。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說：「中國的相關船隻只在中國管轄的範圍內正常活動。這是合理合法的，不存在進入其他國家專屬經濟區的問題。」

越南昨天罕見發表公開聲明要求這些船隻離開時，根據鮑爾的說法，這些船隻位在129區塊，也是由Vietgazprom經營。

鮑爾說，2艘越南漁船今天在200到300公尺的距離外跟蹤中國船隻，而中國船隻已移到與俄羅斯公司營運區塊相鄰的區塊。