越南技術勞工短缺 台灣高教團看見育才合作機會

10所台灣的大學近日前往北越地區4省共計6所大學交流並回答學生提問，5天行程共計數千名越南師生參與，越南大學生對於赴台留學提問踴躍。（駐越南代表處教育組提供）

越南 近來成為跨國科技業投資新陣地，但技術勞工 短缺的議題引發討論。台灣多所大學近日赴越南交流，有教師觀察，台灣以科技工業見長，可在越南產業升級過程扮演育才的角色。

駐越南代表處教育 組籌辦「越南北部教育參訪團」，帶領10所台灣的大學前往北越地區4省共計6所大學交流並回答學生提問，5天行程共計數千名越南師生參與，訪團行程於今天傍晚劃下句點。

隨團的東海大學工學院院長黃欽印向中央社表示，美中貿易戰帶動電子、科技業轉進越南，但他這次到越南觀察發現，接觸的大學生對於就讀工程相關科系的興趣不如想像踴躍，反而是青睞商管及語言科系。

他認為，開發中國家要往上走，尤其越南想要成為製造大國，工程教育是基礎。他這次到越南順道與北部台商交流，許多人向他反映「工程師很缺」，一些精密機械也無當地維修人才，顯示越南相關勞動力不足。

黃欽印在與學生交流時分享，他曾經帶過一名越南學生，這名學生大學時在東海大學念經濟，研究所攻讀工業工程，畢業後企業爭相網羅，目前在台積電從事製造管理工作，年收新台幣破百萬。

黃欽印指出，在越南技術勞工短缺的情況下，就讀工科的越生畢業回越南也很好找工作，他並鼓勵台商以跨國企業而非越南子工廠的概念來管理公司，試著讓越生位居要職甚至擔任股東，以留住人才長久經營。

東南科技大學國際事務處國際長陳彥君表示，在少子化浪潮下，越南成為重要生源國，他2017年迄今赴越南20多次，與許多學校建立聯繫管道，目前東南大學有約4000名學生，大概有800人來自越南。

陳彥君觀察，越南學生加入後，校園的人文風景有了一些明顯變化，像是越南學生會在國際週的時候穿上越南國服，在學校不時可以聽見越南語，周邊商圈也因此更為活絡。

他說，越南學生勤勞且聰明，學校門口目前就有兩家在校越南學生集資經營的餐飲店，眾人利用課餘時間輪流排班，不僅滿足越南同儕對「家鄉味」的想念，還能賺取生活費減輕家中負擔，一舉數得很有生意頭腦。

駐越南代表處教育組組長朱多銘表示，籌辦「越南北部教育參訪團」目的在於讓台灣的大學與越南的大學及學生建立聯繫管道，避免仲介介入招生而引發「假留學、真打工」等糾紛。