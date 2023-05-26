土耳其總統決選民調：厄多安險勝、游離選民達15%

土耳其總統決選進入關鍵倒數。最新民調指出，40%的受訪者支持競選連任的總統厄多安（圖），在野候選人以39%緊追在後。 （路透）

土耳其 總統決選進入關鍵倒數。最新民調指出，40%的受訪者支持競選連任的總統厄多安 ，在野候選人以39%緊追在後。高達15%的受訪者仍未決定投誰；14%則可能倒戈，不會投票 給首輪支持的候選人。

厄多安（Recep Tayyip Erdogan）與對手、最大在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）於第一輪總統選舉中都未獲得簡單多數，厄多安雖然以近5個百分點領先基里達歐魯，但這是他執政20多年以來首次未能於第一輪勝選，兩人將於28日再次對決。

中東新聞的Al-Monitor網站與民調公司Premise Data合作，在5月19日至5月23日於土耳其對970名受訪者進行民調，誤差3%。結果發現，受訪者認為經濟、難民及司法是土耳其面臨的3大挑戰。

土耳其民眾正被日益高漲的物價所擾，高通膨仍看不到盡頭，2月6日在土耳其南部造成逾5萬多人死亡的地震，更加劇土耳其的財務困境。

大多數受訪者認為，土耳其最嚴峻的挑戰是經濟。逾57%表示，食品價格及通貨膨脹是土耳其最大的問題。

厄多安治下，土耳其中央銀行的獨立性受到嚴重侵蝕，依總統意志遵行特立獨行的貨幣政策。其他國家的銀行提高利率以抑制通膨之際，土耳其央行多次降息。許多人將去年年底飆至85.5%的通膨率歸咎於厄多安「高利率導致高通膨」的特殊經濟思維。

然而，基里達歐魯一直無法讓選民相信他可以重振經濟，52%受訪者表示在經濟方面信任厄多安，48%稱信任基里達歐魯。

相比之下，在敘利亞難民問題上，基里達歐魯似乎已經贏得選民更多的信任。57%表示他們在這方面更信基里達歐魯，43%相信厄多安。

71%認為難民應該盡快返國，只有5%表示應該由難民自己決定；20%指出，只有在安全的情況下，他們才應該返回家園。

在第一輪選舉中，主打立即並且強制遣返難民的極右翼候選人歐根（Sinan Ogan）異軍突起，獲得5.17%的選票，與難民相關的辯論變得特別激烈，使「好好先生」形象的基里達歐魯強化自己的反難民言論。

本週稍早，基里達歐魯以一種與過往不同的沙文主義口吻將難民形容為潛在罪犯，並承諾在當選後立即將難民送回。不過，他反守為攻未能吸引歐根，歐根仍宣布將於決選時支持厄多安。

然而，就算有歐根背書，目前還不清楚這將轉換為多少張挺厄多安的選票。歐根雖然無黨籍，但是是為極右翼選舉聯盟披上戰袍選總統。歐根表態挺厄多安後，極右翼選舉聯盟重量級人物歐茲達（Umit Ozdag）發聲支持基里達歐魯，為選情再添變數。

民調也發現，土耳其面臨的第3大問題是司法。批評政府的人士長期認為，在厄多安擔任總統期間，司法獨立性受到閹割，制衡機制蕩然無存。

同時，厄多安以國家安全為選戰主軸，指控在野陣營與基里達歐魯與非法組織勾結。民調顯示這似乎未能奏效，只有3%的受訪者認為國家安全是土耳其所面臨的最重要問題。然而，57%的受訪者表示他們在國家安全問題上更信任厄多安，43%相信基里達歐魯。

5月14日第一輪選舉前的最後幾週，厄多安於伊斯坦堡舉行的大型造勢場合播放一則刻意剪接的競選廣告，內容看似非法庫德武裝領導人正在唱著在野陣營的競選歌曲。

基里達歐魯指控俄羅斯干預土耳其選舉助厄多安勝選，還以深度偽造（deepfake）的性愛影片迫使另一名總統候選人臨陣退選。俄羅斯堅決否認。當被問到是否相信在野陣營指控俄羅斯製作影片影響選情時，只有21%的受訪者表示相信，40%不信，39%表示不知道。

土耳其逾6100萬選民有權參與投票，首輪選舉投票率超過88%。但厄多安和基里達歐魯的陣營都擔心這回選情冷，紛紛呼籲支持者出門投票。民調顯示，6%的受訪者不打算在決選中投票，這個數字低於稱自己未於首輪投票的受訪者人數。兩方人馬究竟能催出多少選民，2天後揭曉。