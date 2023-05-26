南美禽流感延燒 近9千頭海獅、企鵝、鯨魚…病死
智利的漁業部門25日表示，有將近9千頭海獅、企鵝、水獺和小型鯨魚，在侵襲這個南美洲國家北部海岸的禽流感(avian flu)爆發中死亡。
央廣引述法新社報導，智利國家漁業和水產養殖部(Sernapesca)發表聲明說，自2023年初以來，已在海岸發現超過7600頭海獅、1186頭漢波德企鵝(Humboldt penguins)、以及數頭水瀨、鼠海豚(porpoises)和海豚的屍體。
漢波德企鵝是一種只在智利和秘魯繁殖的瀕臨絕種物種。
聲明中補充說，這種疾病存在於智利16個地區中的12區，當局宣佈在沿海地區啟動「監測協議」，包括掩埋受影響的動物以防病毒進一步擴散。
自從2021年底爆發有紀錄以來最嚴重的全球禽流感之一，已有數千萬的家禽遭到撲殺，大量野生鳥類相繼死亡，幾個國家的哺乳動物感染數量不斷增加。
柬埔寨衛生部表示，一名11歲的女孩在2月中旬時發燒、咳嗽和喉嚨痛，並死於H5N1禽流感病毒。她的父親也檢測陽性，但柬埔寨衛生當局已排除人傳人的可能性。
禽流感傳染給哺乳動物很罕見，而人類感染這種可能致命的病毒則更為罕見。這種疾病無法治療，在野生和馴養的鳥類中通常會致命。
今年3月，智利出現第一起人類感染的病例，患者是53歲的男性。在南美洲的其他地方，出現數百隻海獅死亡的阿根廷、巴西、巴拉圭和秘魯，也有通報病例。
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