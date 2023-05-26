我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

南美禽流感延燒 近9千頭海獅、企鵝、鯨魚…病死

編譯中心／綜合25日電
智利漁業部門表示，近日因禽流感侵襲，導致近9千頭海獅、企鵝、水獺和小型鯨魚死亡。（Getty Images）
智利漁業部門表示，近日因禽流感侵襲，導致近9千頭海獅、企鵝、水獺和小型鯨魚死亡。（Getty Images）

智利的漁業部門25日表示，有將近9千頭海獅、企鵝、水獺和小型鯨魚，在侵襲這個南美洲國家北部海岸的禽流感(avian flu)爆發中死亡。

央廣引述法新社報導，智利國家漁業和水產養殖部(Sernapesca)發表聲明說，自2023年初以來，已在海岸發現超過7600頭海獅、1186頭漢波德企鵝(Humboldt penguins)、以及數頭水瀨、鼠海豚(porpoises)和海豚的屍體。

漢波德企鵝是一種只在智利和秘魯繁殖的瀕臨絕種物種。

聲明中補充說，這種疾病存在於智利16個地區中的12區，當局宣佈在沿海地區啟動「監測協議」，包括掩埋受影響的動物以防病毒進一步擴散。

自從2021年底爆發有紀錄以來最嚴重的全球禽流感之一，已有數千萬的家禽遭到撲殺，大量野生鳥類相繼死亡，幾個國家的哺乳動物感染數量不斷增加。

柬埔寨衛生部表示，一名11歲的女孩在2月中旬時發燒、咳嗽和喉嚨痛，並死於H5N1禽流感病毒。她的父親也檢測陽性，但柬埔寨衛生當局已排除人傳人的可能性。

禽流感傳染給哺乳動物很罕見，而人類感染這種可能致命的病毒則更為罕見。這種疾病無法治療，在野生和馴養的鳥類中通常會致命。

今年3月，智利出現第一起人類感染的病例，患者是53歲的男性。在南美洲的其他地方，出現數百隻海獅死亡的阿根廷、巴西、巴拉圭和秘魯，也有通報病例。

流感 檢測 巴西

上一則

英國兒童真幸福 零用錢隨通貨膨脹調漲

下一則

傳普亭列暗殺名單之首 克宮：安全部門有掌握

延伸閱讀

保護原始森林 智利放羊吃草收奇效

保護原始森林 智利放羊吃草收奇效
智利「放羊吃草」收奇效 保護原始森林免遭大火吞噬

智利「放羊吃草」收奇效 保護原始森林免遭大火吞噬
影／智利總統想重溫童年 偷玩滑梯卡10分鐘 17秒片瘋傳

影／智利總統想重溫童年 偷玩滑梯卡10分鐘 17秒片瘋傳
全球電池政治經濟學 成風潮

全球電池政治經濟學 成風潮

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？