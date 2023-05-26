韓自製火箭成功發射 尹錫悅：躋身太空強權

南韓25日成功發射世界號運載火箭，並成功將衛星送上軌道，而這也是南韓首個完全自主研發的火箭。（路透）

南韓 25日宣布成功發射自主研製運載火箭世界號，並將工作衛星送入軌道。《華盛頓郵報》報導，南韓去年10月首度試射失敗，第2次嘗試發射成功後，南韓成為全球第10個以自主技術將衛星送上太空 的國家。

韓媒則稱，南韓是第7個成功利用國產火箭搭載1噸以上的實用人工衛星發射升空的國家；總統尹錫悅更說，此項成就宣告南韓躋身「七大太空強權」之列。

世界號（NURI，KSLV-II）是南韓首次完全自主研製的運載火箭，已在2021、2022年兩度發射，首次發射因固定裝置鬆脫、管線變形而失敗，去年6月第2次發射成功將運載的模擬實驗衛星送上軌道。

這枚長度超過47公尺、重量約200公噸的三節火箭，於當地時間25日晚6時24分從南韓南部沿海地區的羅老宇航中心（Naro Space Center）發射升空後，留下巨大白色煙霧痕跡。

南韓科學技術資訊通信部部長李宗昊表示，「我們向大眾報告，確保國內太空運載能量而自主研製的世界號第三次發射，計畫取得圓滿成功」，他說，世界號搭載的新一代小型衛星二號成功執行星箭分離任務，南極世宗基地已成功接收到其發出的信號。

李宗昊還提到，世界號火箭2027年之前將會再進行三次發射。

南韓總統尹錫悅讚許世界號發射成功，強調這會讓南韓在全球太空競賽之中取得優勢，他在聲明中說，「世界號第3次發射的成功是一項壯麗成就，宣告南韓已躋身七大太空強權之列」。

另據韓聯社報導，南韓國家情報院（國情院）25日發布的一項數據顯示，在北韓2020年至2022年對南韓發起的網路攻擊中，其中駭客 利用假帳號發電郵的「釣魚郵件」網攻占74％。其中，冒充NAVER網站的郵件達45％居首，其次為冒充DAUM的郵件（23％）。

國情院對一名北韓駭客的電子郵箱進行調查後發現，該駭客保存了4100多名南韓用戶的電子郵件地址，並向其發送1萬多封詐騙郵件。除前任、現任外交國安相關人士外，大學教授、教師、學生和上班族也在列。