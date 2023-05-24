發射前夕出現技術性問題 南韓火箭「世界號」推遲升空

南韓自研太空火箭「世界號」原本計畫24日下午發射升空，但在最後準備階段期間發現了技術性問題，因此決定推遲發射。（美聯社）

韓聯社報導，南韓 自研太空 火箭「世界號」（Nuri）原本計畫24日下午發射升空，但在最後準備階段期間發現了技術性問題，因此決定推遲發射。

南韓科學技術情報通信部（科技部）副部長吳泰錫（Oh Tae-seog）在羅老宇宙中心（Naro Space Center）舉行的記者會上表示，在「世界號」第三次發射準備期間，「航太工程師在控制氦氣閥（helium valve）時，發現了發射控制電腦與發射台設備電腦之間存在通訊問題」。

(2nd LD) ▲S. Korean space rocket Nuri's launch delayed due to technical issue▲ https://t.co/9hnl7RBFkv — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 24, 2023

吳泰錫告訴記者，氦氣閥沒有問題，可以手動開啟，但閥門系統進入自動操作模式時可能會中斷，「因此我們無可避免取消了預定的發射」。

「世界號」原定南韓當地時間24日下午3時40分左右啟動燃料與氧化劑（oxidizer）注入作業，並於下午6時24分升空，但官員們在下午3時半左右檢測 出問題，監督整個過程的發射管理委員會開會後決定推遲時間表。如果問題在25日上午得到解決的話，發射管理委員會將在考量各種因素後做出最終決定。