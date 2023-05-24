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巴黎奧運門票貴 挨批與全民運動會理念相悖

編譯中心／綜合23日電
巴黎奧運門票太貴，遭到外界批評。（路透）
巴黎奧運門票太貴，遭到外界批評。（路透）

2024年巴黎奧運門票已經開賣，不過昂貴價格讓運動員也加入批評行列，譴責奧運再也不是人人參與的活動，目前售出的開幕式門票，價格甚至可達2700歐元（約2900美元）。

央廣引述法新社報導，巴黎奧運第2階段的售票活動已於5月11日開跑，提供近150萬張個人票，而第一階段的多項目套票已售出超過300萬張。主辦單位表示，門票銷售迅速，最新一批發售的門票首日賣出逾6成。

男子柔道重量級決賽門票不到2個小時便銷售一空，而擁有3枚奧運金牌的法國柔道傳奇希內（Teddy Riner）預計將能闖進決賽。

然而，民眾不滿票價高昂的聲浪高漲，尤其是在社群媒體上，許多人認為這與巴黎奧運主辦委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）承諾的「全民運動會」理念相衝突。

艾斯堂格承認：「我們早已預期會有批評，也有人警告我們會在售票期間面臨艱難挑戰，但我們低估了規模。」  

艾斯堂格說：「有400萬人登記註冊搶購150萬張門票，我們知道這不免會讓有些人失望。」  

巴黎奧運有100萬張票將以最低價格24歐元出售，其中近15萬個是在第2階段發售。

隨著這些門票率先開賣且迅速完售，潛在買家很快便發現自己只能以更高價格購票。

第2階段門票發售3天後，體育迷只能選購690歐元的門票，田徑準決賽甚至要價980歐元，開幕式票價更高達2700歐元。

如此高的票價讓運動員也難以苟同。兩度在奧運女子七項全能競賽摘金的比利時田徑女將蒂亞姆（Nafissatou Thiam）對媒體說：「我甚至不確定家人能不能來看我，票實在太貴了。」  

儘管如此，法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）仍為奧運門票定價辯護。她16日對國會說，巴黎奧運票價已低於歷屆，但她也承認，「24歐元的票確實存在，但它們賣得太快了」。

對體育政策專家羅伊森（David Roizen）而言，在現代體育的金錢世界裡，全民運動會根本「不存在」。

羅伊森表示：「歐冠決賽、奧運都是為金融精英保留的體育比賽，提出奧運是全民運動會的願景根本是個錯誤。」

奧運 運動員 社群媒體

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