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世衛通過未來兩年68.3億預算 強制性會費提高20%

編譯中心／綜合22日電
第76屆世界衛生大會批准WHO未來2年預算；圖為WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在開幕致詞。（取材自WHO）
第76屆世界衛生大會批准WHO未來2年預算；圖為WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在開幕致詞。（取材自WHO）

世界衛生組織(World Health Organization, WHO)22日基本批准了未來兩年68.3億美元預算，其中包括將強制性會費提高20%。

央廣報導，在世衛組織年度的世界衛生大會(WHA)，成員國在一個關鍵委員會中無異議批准了預算。世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)讚揚這個舉動是「歷史性的，是重要的里程碑」。

預算案仍然需要在10天的大會結束前得到所有成員國的批准，但這基本上只是一種形式。

去年的世界衛生大會決定對世衛組織資金進行重大改革。受到COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)疫情的震撼，各國一致認為，需要提供更可靠和穩定的資金。

世衛組織的資金主要是由194個會員國提供。

強制性會費的部分，是根據財富和人口計算「分攤會費」，目前已減少到五分之一以下，其餘來自「自願捐款」。這使得世衛組織在應對Covid-19、烏克蘭戰爭和其他突發衛生事件等危機方面的迴旋餘地有限。

去年世界衛生大會同意，最遲在2030-31預算周期前，逐步將會費部分增加到50%。2024-25年預算周期是首次提高，各國同意將分攤會費比2022-23年預算提高20%。

作為對提高資金的回報，世衛組織已開始實施96項改革，包括提高募資和雇用的透明度，以及更廣泛的問責制。

譚德塞22日在世界衛生大會表示，到目前為止，世衛組織已經實施42項要求的改革，「54項正在進行中」。

世衛 預算 譚德塞

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