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全球平均智商 日本居冠 菲律賓低於均值找到原因

編譯中心／綜合22日電
「世界人口綜述」組織2023年數據指菲律賓人平均智商為81.64，低於全球均值，引發討論。（Getty Images）
「世界人口綜述」組織2023年數據指菲律賓人平均智商為81.64，低於全球均值，引發討論。（Getty Images）

世界人口綜述（WPR）組織2023年數據指出，全球平均智商前三名是日本（106.48）、台灣（106.47）和新加坡（105.89），末三位是獅子山（45.07）、賴比瑞亞（45.07）和尼泊爾（42.99）。菲律賓人平均智商為81.64，低於全球均值，對此，律賓衛生部表示，營養不良是智商低於均值主因；而菲國教育部也為此承諾，將展開通盤檢討。

據報告，平均智商排名4到10的國家或地區分別是：香港（105.37）、中國（104.1）、南韓（102.35）、白俄羅斯（101.6）、芬蘭（101.2）、列支敦士登（101.07）、德國和荷蘭（100.74）

這份數據是依據學者林恩（Richard Lynn）和貝克（Gregory Becker）2019年的著作「各國智商」（The Intelligence of Nations）。報告指出，全球平均智商分數差異很大，但智商不是衡量智力的唯一方法，包括每個國家的學術考試成績、引入新數據技術的可能性，甚至每個國家獲得諾貝爾獎的數量，將所有統計數據結合起來，找出世界上最聰明的國家。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）與ABS-CBN新聞網報導，世界人口綜述（WPR）2023年調查顯示，菲律賓人平均智商為81.64，在全球199個國家和地區中排名第111位，低於全球均值，而與東南亞地區其他國家相較，菲律賓排名第8位。

對此，菲律賓衛生部表示，營養不良是導致平均智商偏低的關鍵因素；菲律賓教育部發言人布瓦（Michael Poa）也表示，教育單位將通盤檢討，確保學生的學習和營養到位。

然而，教育心理學家歐雷加里歐（Lizamarie Campoamar-Olegario）將平均智商偏低歸因於教育品質偏低。她表示，過去菲律賓人平均智商是86，但目前的教育只著重背誦，學生們需要加強培養批判性思考、語言能力、解決問題的能力和科學概念。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）社論表示，產前護理和營養不良是導致低智商的兩大因素。這篇社論指出，若政府未提供足夠的干預措施，這些發展遲緩的兒童最終將失學和失業，他們未來的孩子也將陷入惡性循環。

而聯合國人口基金（UNFPA）報告指出，14%菲律賓孕婦懷孕期間未進行定期檢查與其他必要的醫療護理；這些母親生下的嬰兒很可能營養不良，且未來可能發育遲緩。

另外，社論表示，不少菲律賓人輕信社群媒體虛假訊息，甚至助長這些訊息的傳播，顯示菲律賓人欠缺媒體素養教育和批判性思考。多項研究顯示，人民智商與經濟和社會發展相關，「只有解決貧困問題和改革教育體系，菲律賓才能培養出一個世代的批判性思考者、問題解決者和稱職的專業人士，成為國家進步和發展的支柱」。

全球平均智商排名 製表／國際新聞組
全球平均智商排名 製表／國際新聞組
「世界人口綜述」組織數據指菲律賓人平均智商為81.64，低於全球均值。對此，菲國...
「世界人口綜述」組織數據指菲律賓人平均智商為81.64，低於全球均值。對此，菲國衛生部表示，營養不良是智商低於均值主因。圖為馬尼拉市場景象，攝於2月11日。（中央社）

教育部 社群媒體 諾貝爾獎

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