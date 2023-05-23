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泰國前進黨組閣備忘錄 不碰敏感王室議題

編譯中心／綜合22日電
國眾議院選舉後，新興政黨前進黨和其他7個政黨組成聯盟，並在22日公布組閣備忘錄。（中央社）
國眾議院選舉後，新興政黨前進黨和其他7個政黨組成聯盟，並在22日公布組閣備忘錄。（中央社）

泰國眾議院選舉後，新興政黨前進黨（Move Forward）和其他七個政黨組成聯盟，22日公布組閣備忘錄。引人關注的修改冒犯君主罪未列在備忘錄裡，前進黨表示仍會推動修法，但多個政黨表示不會支持。

泰國國會眾議院選舉14日登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次的國會大選，前進黨在這次大選囊括152個席次，成為最大黨，席次第二多的為泰黨則拿下141席。

前進黨和為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟，組成聯合政府。

八個黨加起來的席次共313席，已超過眾議員500席次的一半，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）表示聯盟已經可以組閣，而他將代表聯盟擔任總理。

備忘錄共23點，為聯盟若執政後將實施的政策，包括起草新憲法、同婚合法化、改革警察和軍人體系、改徵兵制為募兵制、打擊貪腐等。

其中引人注意的是，前進黨在選前喊出要修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，但因觸及敏感的王室議題，這項政見並沒有出現在備忘錄中。

皮塔被問及此事表示，前進黨仍然會推動修改刑法112條。不過泰建泰黨和泰自由黨的代表表示不會支持前進黨修改刑法112條，為泰黨主席春南（Cholnan Srikaew）說，備忘錄裡沒有提到刑法112條，是為了避免組閣有障礙。

事實上313席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。

泰國 眾議院 警察

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