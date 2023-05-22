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惡火吞噬「重要文化財」馬尼拉中央郵局 損失估達540萬美元

編譯高詣軒／即時報導
大火22日從馬尼拉中央郵局大樓的窗戶竄出。（路透）
大火22日從馬尼拉中央郵局大樓的窗戶竄出。（路透）

歷史悠久的菲律賓馬尼拉中央郵局大樓，於21日晚間爆發大火，消防隊員與火勢漏夜抗戰超過7小時，最後才控制住災情，不過馬尼拉消防官員22日表示，下至地下室、上至三樓的建築內部木造結構皆受到大火摧殘。目前傳出有含5名消防員在內的至少7人受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）引述當地消防局表示，大火於當地21日晚間11時45分左右，並在翌日近上午6時升級為最高級別火警，直到約7時才將火勢控制住。馬尼拉區域消防主管塔羅薩（Nahum B. Tarroza）說，該大樓是菲律賓歷史重要的一部分，這次火災「非常令人難過」。

有關起火原因，塔羅薩表示將展開調查，目前調查人員並不排除是電氣系統故障，或人為縱火的可能。馬尼拉市長庫娜-潘甘（Maria Sheilah Lacuna-Pangan）則稱，根據消防局估計，本次火災造成的損失約達540萬美元。

馬尼拉中央郵局大樓在2018年獲宣布為「重要文化財產」，對菲律賓來說有著獨特的文化、藝術和歷史重要性。法新社指出，該大樓原於1926年建立，曾經被視為馬尼拉最宏偉的建築，但在二戰期間美軍重新奪回馬尼拉時被毀，後於1946年重建。

中央郵局大樓中的文書被指可能助長了火勢。（路透）
中央郵局大樓中的文書被指可能助長了火勢。（路透）
大火過後，中央郵局大樓內部呈現焦黑。（路透）
大火過後，中央郵局大樓內部呈現焦黑。（路透）

縱火

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