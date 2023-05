惡火吞噬「重要文化財」馬尼拉中央郵局 損失估達540萬美元

歷史悠久的菲律賓馬尼拉中央郵局大樓,於21日晚間爆發大火,消防隊員與火勢漏夜抗戰超過7小時,最後才控制住災情,不過馬尼拉消防官員22日表示,下至地下室、上至三樓的建築內部木造結構皆受到大火摧殘。目前傳出有含5名消防員在內的至少7人受傷。

美國有線電視新聞網(CNN)引述當地消防局表示,大火於當地21日晚間11時45分左右,並在翌日近上午6時升級為最高級別火警,直到約7時才將火勢控制住。馬尼拉區域消防主管塔羅薩(Nahum B. Tarroza)說,該大樓是菲律賓歷史重要的一部分,這次火災「非常令人難過」。

有關起火原因,塔羅薩表示將展開調查,目前調查人員並不排除是電氣系統故障,或人為縱火 的可能。馬尼拉市長庫娜-潘甘(Maria Sheilah Lacuna-Pangan)則稱,根據消防局估計,本次火災造成的損失約達540萬美元。

馬尼拉中央郵局大樓在2018年獲宣布為「重要文化財產」,對菲律賓來說有著獨特的文化、藝術和歷史重要性。法新社指出,該大樓原於1926年建立,曾經被視為馬尼拉最宏偉的建築,但在二戰期間美軍重新奪回馬尼拉時被毀,後於1946年重建。

