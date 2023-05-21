德媒稱俄流亡異議人士疑中毒 柏林警方立案調查

德國 「週日世界報」報導，一名俄羅斯 記者與一名流亡的俄國 民權人士上個月出席柏林（Berlin）的俄國異議人士會議前後，健康出了狀況，有可能是中毒，德國警方已展開調查。

柏林警方發言人告訴週日世界報（Welt am Sonntag）：「（警方）已基於現有資訊立案調查。」法新社無法立即取得柏林警方的回應。

俄國獨立新聞網站Agentstvo本週公布調查指出，流亡在外的俄國昔日權貴、克里姆林宮的批評者霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），4月29、30日主辦一場集結俄國異議人士的會議，有兩名與會者健康出問題。

其中一人是最近剛離開俄國的記者，此人在活動期間有某些症狀，還說症狀可能更早之前就出現了。

根據Agentstvo，這名記者前往柏林夏里特醫院（Charite University Hospital）就醫。俄國總統普亭（Vladimir Putin）的批評者納瓦尼（Alexei Navalny）2020年8月被下毒後，就是到這家醫院接受治療。

另一名健康出狀況的人名叫阿諾（Natalia Arno），是非政府組織「自由俄羅斯基金會」（Free Russia Foundation）負責人，她在被迫離開俄國後，已旅居美國10年。

Agentstvo報導，阿諾4月底訪問柏林，接著前往捷克布拉格（Prague），並在當地出現症狀；她還發現自己的飯店房間門曾被人打開。

隔天阿諾就啟程前往美國，並聯繫當地一家醫院和當局。

阿諾本週在臉書（Facebook）指出，她的症狀包括「刺痛」和「麻痺」，還說這些「奇怪症狀」最一開始出現在她抵達布拉格之前。

阿諾表示自己還有症狀，但感覺好多了。

近年來，俄國海內外發生數起批評克里姆林宮的人遭到毒物攻擊的案件。莫斯科政府否認是自家特務部門下的手。

歐洲實驗室已確認納瓦尼中的毒是蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）。