美中經濟安全審查委員會訪立陶宛 拜會黃鈞耀

美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」副主席葛拉斯（左4）近日率團訪問立陶宛，一行人19日前往駐立陶宛台灣代表處，與駐立代表黃鈞耀會談。（駐立陶宛台灣代表處提供）

美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）近日訪問立陶宛 ，期間拜會台灣駐立陶宛代表黃鈞耀，會談約1小時。黃鈞耀感謝USCC支持台灣、關注台立關係。

駐立陶宛台灣代表處表示，USCC副主席葛拉斯（Kimberly Glas）率領代表團訪立，含葛拉斯在內，訪團共計有6位USCC委員，占委員會總人數一半。訪團19日下午與黃鈞耀會晤。

台灣2021年在立陶宛設立以「台灣」為名的代表處、創歐洲首例後，立陶宛遭遇中國在經貿、政治領域的多重脅迫。USCC在2021年和2022年向美國國會提出的年度報告中，連續2年觸及中國對立陶宛施加的經貿制裁，總計提到立陶宛超過40次。

黃鈞耀說，這顯示USCC對台立關係以及中國經濟脅迫手段的關切。

駐處指出，黃鈞耀與訪團就台灣「中東歐投資 基金」、「中東歐融資 基金」在立陶宛的投、融資案，包括雷射公司、醫療影像人工智慧新創公司、再生能源公司等，以及台立半導體合作計畫、立陶宛政經發展趨勢等議題交換意見。

訪團成員包括前美國國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。黃鈞耀另特別感謝薛瑞福對台灣安全的高度關注與支持。