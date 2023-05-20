我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府龍舟賽登場 亞太副助卿、羅森柏格同樂

馬來西亞網紅「羅杰叔叔」調侃北京 微博遭禁言

美中經濟安全審查委員會訪立陶宛 拜會黃鈞耀

中央社／倫敦20日專電
美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」副主席葛拉斯（左4）近日率團訪問立陶宛，一行人19日前往駐立陶宛台灣代表處，與駐立代表黃鈞耀會談。（駐立陶宛台灣代表處提供）
美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」副主席葛拉斯（左4）近日率團訪問立陶宛，一行人19日前往駐立陶宛台灣代表處，與駐立代表黃鈞耀會談。（駐立陶宛台灣代表處提供）

美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）近日訪問立陶宛，期間拜會台灣駐立陶宛代表黃鈞耀，會談約1小時。黃鈞耀感謝USCC支持台灣、關注台立關係。

駐立陶宛台灣代表處表示，USCC副主席葛拉斯（Kimberly Glas）率領代表團訪立，含葛拉斯在內，訪團共計有6位USCC委員，占委員會總人數一半。訪團19日下午與黃鈞耀會晤。

台灣2021年在立陶宛設立以「台灣」為名的代表處、創歐洲首例後，立陶宛遭遇中國在經貿、政治領域的多重脅迫。USCC在2021年和2022年向美國國會提出的年度報告中，連續2年觸及中國對立陶宛施加的經貿制裁，總計提到立陶宛超過40次。

黃鈞耀說，這顯示USCC對台立關係以及中國經濟脅迫手段的關切。

駐處指出，黃鈞耀與訪團就台灣「中東歐投資基金」、「中東歐融資基金」在立陶宛的投、融資案，包括雷射公司、醫療影像人工智慧新創公司、再生能源公司等，以及台立半導體合作計畫、立陶宛政經發展趨勢等議題交換意見。

訪團成員包括前美國國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。黃鈞耀另特別感謝薛瑞福對台灣安全的高度關注與支持。

立陶宛 融資 投資

上一則

威脅2200萬人口都會區 墨西哥火山噴發動向受科學家密切關注

下一則

義大利東北部洪水釀14死 逾3.6萬人緊急撤離

延伸閱讀

若「台灣有事」 立陶宛外長：歐盟已共商援台措施與對中制裁

若「台灣有事」 立陶宛外長：歐盟已共商援台措施與對中制裁
薛瑞元投書立陶宛媒體 籲支持台灣參與WHO

薛瑞元投書立陶宛媒體 籲支持台灣參與WHO
歐盟重塑與中國關係 立陶宛外長：該想「脫鉤」可能

歐盟重塑與中國關係 立陶宛外長：該想「脫鉤」可能
副總統任內涉賄？吹哨者爆拜登犯罪行為 共和黨喊查

副總統任內涉賄？吹哨者爆拜登犯罪行為 共和黨喊查

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產
Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係