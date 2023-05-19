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菲律賓副總統薩拉．杜特蒂退黨 聲明批評「政治權力遊戲」

編譯周辰陽／即時報導
菲律賓總統馬可仕（右）與現任副總統薩拉．杜特蒂。資料照片。（路透）
菲律賓總統馬可仕（右）與現任副總統薩拉．杜特蒂。資料照片。（路透）

彭博新聞19日報導，菲律賓前總統杜特蒂的女兒、現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）退出了當初打贏選戰的政黨，並在聲明譴責了「政治權力遊戲」，此舉顯示馬可仕總統（Ferdinand Marcos Jr.）上任近一年後，他的盟友之間可能存在分歧。

薩拉．杜特蒂在臉書上發布聲明，稱自己要辭掉「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）黨員身分，但沒有提供確切的退黨原因。她還說，自己以馬可仕為領導人服務國家的承諾「永遠不變」，她寫道「我今天來這裡是因為菲律賓人民對我領導與服務他們及國家的信任，這不能被政治毒性所毒害，或被討厭的政治權力遊戲所破壞」。

菲媒報導，薩拉．杜特蒂宣布退黨前，親密盟友、前總統、現任眾議員兼Lakas-CMD黨中堅成員艾若育（Gloria Macapagal-Arroyo）剛在17日突然失去了堪稱眾院實質第二號人物的資深副議長職位，降為一般的副議長。據報導，艾若育曾表示自己希望在2022年大選後當上眾院議長，但她被降職後否認外界推測她謀劃推翻現任議長、馬可仕總統親戚羅穆爾茲（Martin Romualdez）。

薩拉．杜特蒂是在出任馬可仕競選搭檔之前不久加入了艾若育的Lakas-CMD黨，兩人的整合協助彼此以大幅優勢贏得正副總統職位，並在國會享有巨大的支持。

杜特蒂 眾院 眾議員

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