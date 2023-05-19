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知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

北京龜速核可 中華電參與的SJC2海底電纜估明年完工

編譯黃淑玲／綜合外電
行經南海的亞洲海底電纜鋪設進度，正因為中國的緩慢核發許可而延宕。（美聯社）
行經南海的亞洲海底電纜鋪設進度，正因為中國的緩慢核發許可而延宕。（美聯社）

日經新聞報導，行經南海的亞洲海底電纜鋪設進度，正因為中國的緩慢核發許可而延宕，新加坡電信（Singtel）海底電纜開發部門主管鄭楊會（音譯，Tay Yang Hwee）透露，中華電信共同投資的東南亞日本二號海纜（SJC2）將在明年下半年完工。

承載全球大量數據的亞洲海底電纜，是全球主要的「數據高速公路」，但主要電信業與科技業者行經南海的海底電纜鋪設工程，正因涉及中國的地緣政治緊張，而進度延誤。日本NTT、新加坡電信，美國Meta、Google等海底電纜的擁有者都正試圖繞過南海爭議海域，但也意味著更高的鋪設與營運成本。

新加坡電信、Meta、日本KDDI等業者共組集團，鋪設連接新加坡與日本、全長10,500公里的海底電纜SJC2，在2018年簽約後，原定2020年完成，現在進度遠遠落後。這條光纖電纜有分線到台灣、香港與中國，中華電信也有參與。

知情人士透露，中國當局以SJC2有國安疑慮為由，核發許可進度緩慢。不過，鄭楊會透露，他相信本案將在2024年下半完成。他說，電纜團隊截至4月通過一個非常重大的阻礙後，現在他有信心多了。

海底電纜鋪設須取得所經領海屬國的同意，北京自稱的南海「九段線」疆域幾乎涵蓋整個南海，SJC2計畫的一館說，香港的批准和授權相對透明，在那之後的問題就是中國，在正式提出申請前，還必須取得解放軍的無異議函。

一些人認為，北京延遲核准電纜鋪設，是在報復美國的打壓。由於美中對抗一時難解，企業正在多元化電纜路線。

Telegeography研究分析員Marvin Tan表示，多條計劃中的海底電纜，試著避開南海路線，改走日本、台灣、菲律賓、新加坡等國家，然後接上既有的網路，與中國連通，「我們的研究資料顯示，這種替代登陸點的運用，愈來愈多」。

替代路線的缺點就是成本增加，電纜要加長，數據傳輸時產生時間差，效率會降低。但業者也只能先如此因應。

亞洲2023~2025年的規劃的海底電纜投資總額達25.9億美元，是2000~2022年計畫金額的六倍多。

新加坡 日本 北京

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