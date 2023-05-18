AI威脅未來？民調：61%美國人相信 歐盟通譯員已受害

政治新聞網站Politico為文探討「自動化」如何悄悄潛入歐洲聯盟各大機構，翻譯人員又如何成為首批受害者。（取材自Pixabay）

路透/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，61%的受訪美國人表示，快速成長的人工智慧 （AI ）科技，可能危及人類的未來。

路透/易普索民調發現，超過2/3的美國人關切AI造成的負面影響，有61%的美國人相信AI可能對文明構成威脅，有22%的受訪者不這麼認為，有17%的受訪者仍不確定。

曾在2020年美國總統大選投給川普的選民中，有70%同意AI可能對人類構成威脅，當年投給拜登的選民有60%如此認為。

就宗教信仰而言，福音派基督徒更可能「強烈同意」AI威脅人類，其中有32%如此認為，非福音派基督徒的比率則是24%。

另外，聯合國秘書長古特瑞斯16日在紐約聯合國總部，針對人工智慧技術強調，聯合國絕對無法容許開發以人工智慧為基礎的武器。古特瑞斯也強調，針對人工智慧技術，當務之急應該是「監管」。

古特瑞斯也期許，AI的使用，「必須由各國展開協調，設定一條紅線」，希望讓AI成為「讓人類更幸福，而不會威脅人類的科技」。

政治新聞網站Politico以「誰殺了歐盟 通譯員？」為題，探討「自動化」是如何悄悄潛入歐洲聯盟各大機構，而翻譯人員又是如何成為首批受害者之一。

Politico報導指出，以飛快速度處理歐洲語文的高科技已經取代了數百名為歐盟工作的通譯人員，讓布魯塞爾這些多語言機構內規模最大、歷史最久的部門之一大幅縮編。而這可能只是起步而已，因為新的人工智慧（AI）工具有可能進一步取代人類。

在歐盟這樣一個複雜的機構之中，翻譯是不可或缺的一環，因為每一份官方文件在生效前都必須譯成歐盟全部24個官方語文。

歐洲聯盟執行委員會數據顯示，在擴大使用機器翻譯的情況下，旗下翻譯部門過去10年縮編幅度達17%。