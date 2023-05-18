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野火失控狂燒 加拿大急向美、墨、澳、紐求援

編譯中心／綜合17日電
加拿大的野火災情，已蔓延至西部的廣大地區。（取材自推特）
加拿大的野火災情，已蔓延至西部的廣大地區。（取材自推特）

加拿大17日呼籲外國協助對抗失控的野火。加拿大的野火災情已蔓延至西部的廣大地區。這場野火已摧毀產油的亞伯達省(Alberta)，並在近日蔓延至鄰近的卑詩省(British Columbia)和薩克其萬省(Saskatchewan)、以及加拿大西北地區(Northwest Territories)。

央廣引述法新社報導，來自加拿大各地的大約2,500位消防員，已在400位軍方人員的支持下，被部署在亞伯達省各地，試圖撲滅已燒毀超過50萬公頃的森林與草原、並摧毀許多房屋與商店的野火。但加拿大官員表示，這麼做還不夠。

加拿大公共安全部長布萊爾(Bill Blair)在渥太華(Ottawa)表示，亞伯達省仍處於非常重要和危險的處境。

他表示，加拿大跨部會森林火災中心正在向外國—美國、墨西哥澳洲與紐西蘭尋求援助，「我們正在請他們來協助我們」。

野火造成的煙霧已籠罩加拿大西部，引發空氣品質不好對健康構成威脅的警告。在卡加立(Calgary)，隨著白天的煙霧越來越濃，天空已經呈現出橙色。

當局指出，在整個地區有將近180處野火正在燃燒，包括有48處火勢失控，過去2週已有數以萬計民眾被迫逃離家園。

加拿大當局在16日和17日解除了部分地區的撤離命令與警報，包括受災嚴重的亞伯達省屈雷頓山谷(Drayton Valley)、以及卑詩省的聖約翰堡(Fort St. John)，這些地方的火勢已被撲滅。

然而，幾個城市的空氣品質指數顯示，從太平洋沿岸蔓延到曼尼托巴省(Manitoba)的野火煙霧，仍然對健康構成「非常高的風險」。

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