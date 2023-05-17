日相岸田18日會見台積電、三星高管 宛如半導體高峰會

日本首相岸田文雄傳出18日將在官邸會見來自台積電、英特爾、三星電子等七大科技公司高層主管，希望這些企業能積極在日本進行投資。（美聯社）

日本 首相岸田文雄計劃明天（18日）與台積電 、英特爾、美光等全球晶片 公司的高層主管進行會談，希望這些企業能積極在日本進行投資。

根據日經新聞與讀賣新聞報導，這場會談將在首相官邸舉行。台積電、英特爾、三星電子、IBM、美光科技、美國應用材料、比利時半導體研究開發機構IMEC的董事長和執行長等七位高層主管將出席。

岸田文雄將促請這些企業在日本進行投資並與日本企業合作。

日經報導說，世界半導體大企業的領導人齊聚一堂、舉行類似會談實屬罕見。日方除了首相岸田之外，還有經濟產業大臣西村康稔與內閣官房副長官木原誠二也將出這場會議。

各企業將說明在日本的投資計畫和業務拓展計畫。三星可能提到擬在橫濱新開設的先進半導體零組件的生產基地。估計IMEC也將公布首次在日本設立研究基地的計畫。

日本政府將考慮為每個計畫提供補貼。

讀賣新聞還引述一位知情人士的說法報導，英特爾正在考慮在日本設立研發中心。

日本正亟欲重振晶片產業，日企在全球半導體市場的市占率已降至約10%，遠遠低於1980年代末期的50%左右。相較下，台灣、南韓和中國的市占提高。

近幾年來，由於供應鏈的分裂，半導體採購風險提升，各國正在積極加強本國等的生產。

目前，全球晶圓代工龍頭台積電正在熊本興建半導體工廠，三星也傳出考慮在日本設立晶片封測產線。IBM和IMEC正與日本的Rapidus合作，Rapidus目標在日本國內以2奈米生產晶片。