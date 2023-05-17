G7「警」張倒數 首納印太、經濟安保 探討AI等議題

在G7峰會開幕前，一名工作人員16日站在廣島火車站的七國集團廣島峰會信息亭前。（Getty Images）

日本 是今年七大工業國集團（G7 ）輪值主席國，19日將在廣島辦理G7領袖高峰會，議題首度納入經濟安保、印太。主要是面對霸權主義的中國及侵略烏克蘭 的俄羅斯而展現團結的G7。

G7峰會19日至21日將在廣島舉行，主要議題包括俄羅斯侵略烏克蘭的局勢、自由開放的印度太平洋、裁軍及核武不擴散、糧食及能源危機、氣候變遷、疫病等世界衛生、生成AI的運用及規範的數位技術等。

本屆G7峰會出席者包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等九人。

一般認為，本屆G7峰會最大的議題是探討如何因應持續侵略烏克蘭的俄羅斯以及霸權主義的中國，身為主席的岸田文雄期待G7能展現團結對抗的決心。有關烏克蘭局勢，岸田文雄邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）線上參與討論；G7峰會最後是否能通過加強制裁俄羅斯及擴大支援烏克蘭等措施，值得關注。

在外交及安全保障的議題上，這次G7峰會首度探討印度太平洋地區議題。作為亞洲唯一G7成員、輪值主席國，日本堅持本屆G7峰會議題要納入印太。主要是因為中國正加強軍備、開發核武情況不透明，G7對於中國「以武力片面改變現狀」的憂慮升高。這牽涉到台灣、東海、南海的和平穩定。

經濟安全保障也是首度被納為G7峰會討論的議題。美日及歐洲各國想建立半導體和稀土等供應鏈，一般認為這是劍指中國。美中對立加劇，太依賴有豐富資源及物產的中國將有風險；此外，也要討論如何避免人工智慧（AI）尖端科技被惡用於軍事。

G7各國與中國的關係不同，想法也有落差。美日愈來愈認為中國是安保上的威脅，但歐洲重視與中國在經濟上的連結，有時對中國有所顧忌。日本希望G7峰會的聯合聲明能明確記載「反對中國的威脅壓迫」、「要求中國做出負責任的行動」。

據日本產經新聞16日引述多位外交消息人士報導，在會後發布的聯合聲明，可望載明「台灣海峽和平穩定的重要性」，據報導，聲明將強調包括法國在內的所有成員，在對台灣的基本立場上不變，並反對以武力片面改變現狀。

此外，白宮16日表示，總統拜登將縮短亞洲行程，出席G7峰會但取消會後訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞的行程，提早於21日返回美國，和國會領袖會面，協商提高政府負債上限，確保國會在最後期限前採取行動，避免債務違約。