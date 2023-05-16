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白宮前顧問出線 當選國際移民組織首位女秘書長

中央社／日內瓦15日綜合外電報導
前白宮顧問波普當選聯合國國際移民組織首位女性秘書長。（Getty Images）
前白宮顧問波普當選聯合國國際移民組織首位女性秘書長。（Getty Images）

白宮顧問波普（Amy Pope）今天當選聯合國國際移民組織首位女性秘書長，她承諾將採取更「全面性」方式協助移民。

目前是國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）副秘書長的波普今天在激烈的競選中，擊敗她的上司、前歐盟執委維托里諾（Antonio Vitorino），當選該組織首位女性秘書長。

法新社報導，國際移民組織在聲明中表示，175個成員國選出波普擔任秘書長，任期5年。她將於10月1日成為該組織第一位女性首長。

波普當選後告訴媒體「這是非凡的一天」，並強調「就我們組織可以做的工作而言，這是一個令人難以置信的時刻」。

49歲的波普說，全世界有1億多人因衝突和災難而流離失所，此外還有許多移民是為了追求更好的生活。

路透社報導，波普說：「在衝突、貧困和氣候變遷等因素的影響下，為了使我們成為一個成功的組織，我們將做更多的工作。」

「重要的是，我們要從更全面性的角度看待移民問題，更積極地使用我們的數據。」

波普說，她希望國際移民組織利用數據來分析人們為什麼遷移，並好好地了解人們可能被迫遷徙的地方。

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