法國將主持16國部長會議 企圖協調擴大原子能

法國16日主辦一場16個支持核電歐洲國家參與的部長級會議，法國能源部表示，企圖協調擴大原子能，並敦促歐盟 認可核能在實現2050年氣候目標上扮演的角色。

央廣報導，這場在巴黎舉行的會議，將包含歐盟執委會能源專員西姆森(Kadri Simson)，和法國、比利時、荷蘭等14個歐盟成員國的代表，再加上以觀察員身份與會的義大利 ，以及獲得邀請的非歐盟國家英國 。

一名法國官員表示，英國的參與將很重要，因為該國正在打造兩座反應爐，並可分享有關經濟規模的資訊。每個國家都將提出其能源計畫的更新。該名官員說：「我們將能夠...看到針對融資、職業培訓和招聘等議題，可以採取什麼樣的協同與協調行動，以重新啟動歐洲的核能部門。」

歐盟遊說團體「核子歐洲」(Nucleareurope)主任德斯巴澤耶(Yves Desbazeille)也將發表簡報，包含與潛在的創造就業和投資 有關的數據。路透看到的會後聲明草稿指出，各國將鼓勵專員，透過在歐盟去碳化目標中，與其他綠能 技術一樣承認核能，藉此把核電整合進歐盟的能源政策中。

這位法國官員說，這場談判將討論到「淨零產業法」(Net-Zero Industry Act)、「氫銀行」(European Hydrogen Bank)，低碳氫的定義，以及氫進口戰略等主題。

這份草稿文本也呼籲要求針對小型模組化反應爐，發表一份歐盟通訊。

這份聲明表示，與會者計劃在2050年前，透過興建30座至45座新的反應爐，包含小型與大型反應爐，把歐盟核電裝置容量從現今的100GW，提升到150GW。強化供應鏈，並減少對俄羅斯的依賴，也被列為協調行動的目標。

一位歐洲聯盟執行委員會官員表示，西姆森的出席是「積極關注迅速發展的產業，和淨零排放關鍵技術的訊號，但這不會偏離我們有限的角色和中立立場」，任何簽署的聲明都只在各國代表之間。

核能在今年歐盟的能源政策議程中躍升，各國在是否將核能納入歐盟再生能源目標的爭論中，分裂成擁核和反核的聯盟。

在最後一刻針對這項法案達成妥協後，法國和其他支持核能的國家，現在正在尋求更廣泛地提升核能的地位，並促進使用核能的國家之間的合作。