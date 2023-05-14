越南審核TikTok 民眾：可管制不宜禁用

越南15日起將就TikTok進行全面審核，避免傳播有害內容與假訊息，並喊話不排除禁用。（路透）

越南 明天起將就TikTok 進行全面審核，避免傳播有害內容與假訊息，並喊話不排除禁用。越南民眾認為，政府可以管制但不宜禁用，畢竟TikTok也傳遞很多有趣實用的資訊。

越南訊息媒體部將與公安 部、工商部、文化體育旅遊部、稅務總局於15日起全面審核TikTok在越南的業務運作。這次的調查預計將持續到5月底結束，內容、稅務、廣告等相關問題將一併檢視。

TikTok於2019年正式進入越南，現有將近5000萬18歲以上用戶，是TikTok第6大用戶國。然而越南官方指出，TikTok充斥有害內容與假訊息，決定對TikTok展開審核，確保內容與營運符合越南規定。

「TikTok無人不知無人不曉」，41歲河內市民眾阮氏雲（Nguyen Thi Van）家中有3個孩子，分別就讀高一、國二、小學五年級。由於阮氏雲忙著做生意，只能把小孩「交給手機」，孩子打開TikTok一看就是一、兩小時。

阮氏雲觀察，她的孩子常常寫完作業約晚間8、9時以後就開始使用TikTok，尤其愛看那些年紀相仿並將頭髮染成紅色、綠色的小孩在影片中表演，還有跳舞、美食的內容也很受喜愛。

她說，儘管她的小孩沒有看到暴力影片，但她很擔心小孩模仿影片中的人物跑去染頭髮。她贊成政府就TikTok的平台內容進行管制，現在人工智慧（AI）很發達，可以設計一個系統過濾暴力、有害資訊。

但阮氏雲認為禁用TikTok是下下策，她說，雖然少了一個TikTok不會怎樣，孩子還是可以去影音網站YouTube看影片，但TikTok也有一些正面的用處，可以幫助商家行銷，她最近就在學習用TikTok幫自己的生意宣傳。

25歲上班族阮氏秋賢（Nguyen Thi Thu Hien）說，自己每天工作之餘就會看TikTok，因為必須透過TikTok掌握新的風潮和流行趨勢，這有助於自已的工作，她每天大概會花2至3小時使用TikTok。

她表示，即使TikTok對社會有負面影響仍不應該禁用，因為TikTok也帶來一定的好處，內容發布者基於分享的精神讓大家受益。政府若能制定相關措施，刪除或下架不當內容，可以協助TikTok變得更好。