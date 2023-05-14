印度科技大省省議會易主 是否衝擊大選引關注

印度西南部卡納塔卡省（Karnataka）省議會選舉結果揭曉，在野黨國大黨（Congress Party）取得過半數席次重返執政。 （美聯社）

印度 西南部卡納塔卡省（Karnataka）省議會選舉結果揭曉，在野黨國大黨（Congress Party）取得過半數席次重返執政。選舉結果是否衝擊明年國會大選，引起關注。

卡納塔卡省10日舉行省議會選舉，選出224位省議員，13日計票完成，國大黨取得過半數的136席，將組成省政府；原本執政的印度人民黨（BJP）獲65席、第3大黨人民黨世俗派（Janata Dal Secular）獲19席，其他黨4席。

印度總理、印度人民黨籍的莫迪（Narendra Modi）已向國大黨致賀，卡納塔卡省省長（Chief Minister）彭麥（Basavaraj Bommai）已接受敗選結果，向卡納塔卡省總督（Governor）蓋洛特（Thaawarchand Gehlot）遞出辭呈。

本屆選舉之後，在中央執政的印度人民黨失去南部6省的執政權；自1985年以來，沒有任何執政黨在卡納塔卡省議會選舉中連任。

卡納塔卡省是「印度矽谷 」班加羅爾市（Bengaluru）所在地，貢獻印度國內生產毛額（GDP）約8%，許多台商在這裏設有據點，包括緯創、聯發科和台達電等，鴻海 最近也在這裡購置土地準備建廠。

一名要求不具名的台商認為，外商條件各有不同，因此同樣的政治變動對於不同企業的影響可能不同，但推估對台企影響不大。

選舉結果顯示，卡納塔卡省政治出現兩極化跡象，最大的兩黨囊括近8成選票，人民黨世俗派此次減少了17席，第3勢力正面臨邊緣化。

觀察人士分析，國大黨提出的社會福利政策，特別是日常生活的補助，如電費減免、免費食米、待業大學畢業生津貼、婦女免費搭公車等，打動農民、漁民、婦女與年輕人，並成功打破種姓籓籬。

此外，國大黨維護穆斯林權益的政見，成功整合穆斯林選票，成為這次勝出的另一關鍵，也顯示印度人民黨在全國打的「印度教民族主義牌」在宗教情結較不濃厚的南印度失靈。

印度明年將舉行國會大選，之前預計還有4至5省將舉行地方選舉。

卡納塔卡省的選舉結果帶動國大黨士氣，有助整合在野陣營，而印度人民黨在非印地語區似乎必須調整以「印度教民族主義」為主的策略，以擴大支持基礎。